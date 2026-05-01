Alertă în Neamț: turiști avertizați prin RO-Alert după apariția unui urs în zona Cascadei Duruitoarea

Sursă: Realitatea.net

Autoritățile din județul Neamț au emis, vineri după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru turiștii aflați în zona montană, după ce un urs a fost observat pe un traseu frecvent circulat. Incidentul s-a petrecut în apropierea uneia dintre cele mai vizitate atracții naturale din zonă - Cascada Duruitoarea.

Potrivit informațiilor oficiale , animalul sălbatic a fost văzut pe o potecă turistică din comuna Ceahlău, o zonă cunoscută pentru traseele montane intens circulate în această perioadă.

Mesaj de avertizare pentru turiști

Pentru a preveni eventuale incidente, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către persoanele aflate în zonă, prin care le recomandă să manifeste prudență și să evite apropierea de animal.

Astfel de avertizări sunt emise în situații în care există un potențial pericol pentru populație, mai ales în zonele turistice unde interacțiunea cu fauna sălbatică poate deveni riscantă.

Recomandări pentru siguranță în zonele montane

Specialiștii atrag atenția că întâlnirile cu urșii nu sunt neobișnuite în regiunile montane din România, mai ales în perioadele aglomerate. Turiștii sunt sfătuiți să rămână pe traseele marcate, să evite hrănirea animalelor și să păstreze distanța în cazul unei întâlniri neașteptate.

De asemenea, este important ca orice apariție a animalelor sălbatice în apropierea zonelor frecventate să fie semnalată imediat autorităților.