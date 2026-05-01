Alertă în Piatra Neamț: urs semnalat în această zonă. Mesaj RO-Alert emis pentru populație

Autoritățile au emis joi dimineață un mesaj RO-Alert după ce un urs a fost văzut în municipiul Piatra Neamț, în zona Drumul Țărnii. Oamenii din zonă au fost avertizați să fie atenți și să evite orice contact cu animalul.

Nu este un caz izolat. Potrivit informațiilor transmise de autorități, acesta este deja al patrulea mesaj RO-Alert emis în județul Neamț, în 2026, după apariții similare de urși în apropierea zonelor locuite. Asta arată că astfel de situații au devenit tot mai frecvente, iar autoritățile sunt nevoite să intervină rapid pentru a preveni incidentele.

Mai multe alerte în toată țara, în ultimele ore

La nivel național, situația nu este diferită. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că, în ultimele 24 de ore, au fost trimise 11 mesaje RO-Alert. Cele mai multe dintre ele au vizat prezența animalelor periculoase, în special a urșilor, în mai multe județe din țară, printre care Argeș, Brașov, Covasna, Harghita și Neamț. Cu alte cuvinte, nu vorbim doar despre un incident local, ci despre un fenomen mai larg, care apare în mai multe zone.

În astfel de cazuri, mesajele RO-Alert vin și cu recomandări clare pentru populație. Autoritățile le cer oamenilor să nu se apropie de animal și să nu încerce să îl hrănească. De asemenea, este important ca orice apariție a unui urs în apropierea locuințelor să fie anunțată imediat la 112, pentru ca echipele de intervenție să poată acționa rapid.