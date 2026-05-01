Motivul pentru care Donald Trump nu poartă vestă antiglonț: îi afectează silueta

Sursă: Agerpres

Președintele american Donald Trump a mărturisit joi, la cinci zile după ce a supraviețuit unei noi tentative de asasinat la adresa sa, că nu îi surâde ideea de a purta o vestă antiglonț, despre care spune că nu i-ar avantaja silueta, informează agențiile de presă internaționale.

Întrebat dacă ar purta o vestă antiglonț, Trump nu a părut deloc încântat de idee.



''Nu știu dacă vreau să arăt ca și cum aș avea cu 10 kilograme mai mult'', i-a spus miliardarul republican unui reporter care l-a întrebat dacă se gândește să poarte echipament de protecție.



Întrebarea a apărut, potrivit presei americane, de când Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a supraviețuit unei tentative de asasinat sâmbătă seara, la Gala anuală a corespondenților de la Casa Albă, desfășurată la Hotelul Hilton din Washington.



''Am fost întrebat despre asta'', a confirmat Trump. ''Este ceva ce merită studiat. Pe de o parte, ar însemna să cedez în fața unui element negativ. Deci nu știu'', a spus el.

Atacul recent din Washington

Cole Allen, un profesor californian în vârstă de 31 de ani, puternic înarmat, a fost arestat sâmbătă în timp ce încerca să pătrundă cu forța în sala de bal unde președintele SUA și înalți oficiali din administrația sa se aflau, alături de elita politică și mediatică de la Washington.



Aceasta a fost a treia tentativă de asasinat împotriva lui Trump în ultimii doi ani.



Este de notorietate faptul că fostul dezvoltator imobiliar, cu părul blond și tenul portocaliu, face mare caz de aspectul său fizic, scrie AFP. Mare iubitor de hamburgeri, Trump a slăbit de la revenirea la Casa Albă. La ultimul său control medical din aprilie 2025, a cântărit 103 kg, comparativ cu 114 kg în 2019, în timpul primului său mandat.