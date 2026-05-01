Reorganizare masivă la Poliția Locală București: 130 de angajați vor fi dați afară, inclusiv cei din posturile de conducere

Primăria Municipiului București anunță o reorganizare amplă a Poliției Locale a Municipiului București, pe fondul presiunilor bugetare și al limitărilor impuse prin OUG nr. 7/2026. Proiectul prevede reducerea a 130 de posturi, fără a afecta însă activitatea polițiștilor locali din teren.

Schimbările vizează în principal personalul TESA, adică angajații din zonele tehnice, economice și administrative. Concret, vor dispărea mai ales posturi din birouri, în urma comasării unor servicii suport. Autoritățile subliniază că structurile operative, cele care intervin direct în teren, nu vor fi afectate de aceste măsuri.

Mai puțini șefi și mai puțini funcționari

Reorganizarea vine și cu o reducere semnificativă a funcțiilor de conducere. Numărul șefilor scade de la 47 la 26, iar totalul posturilor din instituție va coborî de la 514 la 384. Direcția funcționează în prezent în baza unei structuri aprobate prin hotărâre a Consiliului General încă din 2018, iar modificările actuale vin ca o adaptare la noile cerințe legislative și financiare.

În referatul de aprobare se arată că reorganizarea este necesară inclusiv din cauza neaplicării unor prevederi din Legea nr. 296/2023, care impun desființarea unor birouri și eficientizarea aparatului administrativ. Pe scurt, autoritățile încearcă să reducă cheltuielile și să simplifice structura instituției.

Oficialii susțin că, în ciuda reducerilor, serviciile oferite populației nu ar trebui să aibă de suferit. Scopul declarat este unul dublu: economii la buget și o organizare mai eficientă a activității. Proiectul urmează să fie supus votului în Consiliul General al Municipiului București, în ședința programată pentru 5 mai.