Bolojan a semnat astăzi două contracte pentru Autostrada Moldovei. Anunțul premierului despre deschiderea noului drum

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Suceava, că are „convingerea fermă" că în 2029 românii vor putea circula pe autostradă de la Pașcani prin Suceava până la Siret, dar și prin Iași până la Ungheni, după semnarea contractelor pentru două loturi din Autostrada Pașcani-Suceava.

Contracte de aproape 6 miliarde de lei

Guvernul a semnat vineri contractele pentru proiectarea și execuția a două loturi din Autostrada Pașcani-Suceava, în valoare totală de aproximativ 6 miliarde de lei, fără TVA. Investițiile sunt finanțate inițial din Fonduri Europene Nerambursabile – Programul Transport 2021-2027, urmând să fie preluate ulterior prin programul SAFE.

„Soluţia de finanţare pentru a putea duce lucrările mai departe a impus transferul în programul SAFE pentru că altfel supracontractările erau destul de mari şi capacitatea de finanţare era limitată.", a explicat Bolojan.

Calendarul lucrărilor

Conform contractului semnat, în primele șase luni constructorul va elabora proiectul tehnic, după care lucrările propriu-zise ar trebui finalizate în doi ani. Premierul a subliniat că firma contractată și-a dovedit deja capacitatea de execuție în proiecte majore de infrastructură.

Bolojan a mai precizat că autostrada până la Pașcani, pe relația Suceava-Siret, urmează să fie finalizată în toamna acestui an, iar lucrările pe tronsonul Pașcani–Iași–Ungheni sunt și ele finanțate prin SAFE.

„Conform contractului semnat astăzi de către constructor şi companie, în următoarele şase luni se va realiza proiectul tehnic, după care timp de doi ani de zile ar trebui să se deruleze şi să se finalizeze lucrările. Având în vedere că această lucrare este contractată de un constructor care şi-a dovedit capacitatea de a face lucrări importante în aceşti ani, am convingerea fermă că în 2029 vom circula pe autostradă atât de la Paşcani prin Suceava până la Siret, dar şi prin Iaşi până la Ungheni", a mai transmis Ilie Bolojan.

„Dacă ești conectat, cresc condițiile pentru dezvoltare"

Premierul a atras atenția asupra importanței conectivității pentru dezvoltarea regională, în special pentru nord-estul României.

„Dacă ești conectat, cresc condițiile pentru dezvoltare, dacă nu, rămâi izolat și ratezi șanse", a transmis Ilie Bolojan.