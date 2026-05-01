Lazarus: „Eliminarea cash-ului este un tip de șantaj”. Ce spune europarlamentarul despre planul Parlamentului European

Luis Lazarus intervine în urma deciziei Parlamentului European de a lichida cash-ul. Europarlamentarul spune că decizia este o încercare de șantaj și de a lua dreptul fundamental al fiecărui cetățean, potrivit Realitatea PLUS.

„Marți, 5 mai, peste numai câteva zile, va avea loc în Parlamentul European o mare discuție agreată de majoritatea grupurilor parlamentare din Parlamentul European, mai puțin S&E unde dominant este AfD-ul german și patrioții. Deci, mai puțin aceste două grupuri, toată lumea este de acord să facă această masă rotundă și această discuție care se va numi, atenție, o alegere politică și strategică euro-digitală.

Luis Lazarus: „O prostie și o gogomănie de proporții!”

Ei, de când v-am spus eu, din 2020 dacă-mi aduc aminte bine, și chiar mai devreme, că societățile se vor îndrepta încet-încet către lichidarea cash-ului și trecerea la monedă digitală? Iată că Europa vrea să fie ea prima, făcând o asemenea prostie și o gogomănie de proporții și să lichideze ea cash-ul.

Cash-ul este un drept fundamental al nostru, al oamenilor. Noi avem tot dreptul să primim rezultatele muncii noastre în cash. Dacă ei vor lua cash-ul, înseamnă că ei ne-au anulat un drept. Această mișcare nu e nimic altceva decât un tip de șantaj mascat, un tip de constrângere. Toate aceste lucruri se petrec cu obladuirea unor șmecheri din sistem.

Și după aceea, ce se gândesc ei? Ia să pedepsim noi popoare întregi pe motiv că doar unii mișcă banii cash și-i folosesc ilegal. Toată lumea trebuie să aibă carduri, trebuie să aibă telefoane avansate care să poată să plătească cu euro digital și alte porcării de genul ăsta. Băi, voi vedeți-vă de treaba voastră și lăsați oamenii în pace!”, a declarat Luis Lazarus.