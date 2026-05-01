Atenționare de călătorie în marea Britanie: Creștere a nivelului de alertă pentru atacuri teroriste

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord asupra faptului că, în conformitate cu datele publicate de autoritățile guvernamentale, a crescut nivelul de amenințare privind posibilitatea unui atentat terorist la nivelul 4 (sever - posibilitate foarte ridicată).

După producerea unui atac recent în Golders Green, în nordul Londrei, autoritățile britanice apreciază că riscul unor noi atentate este ridicat și recomandă prudență maximă în locurile publice intens frecventate, în special în gări, aeroporturi și în proximitatea instituțiilor de învățământ sau religioase, scrie Agerpres.



Cetățenii români pot solicita asistență consulară la următoarele numere de telefon, în funcție de circumscripția consulară, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență:



* Consulatul General al României la Londra: +44 20 8741 4311; +44 20 8741 3252; +44 20 8741 3955; +44 20 8741 3464; +44 20 8741 8707; +44 20 8741 6657; +44 20 8741 8211; +44 20 8741 2372 ;



* Consulatul General al României la Manchester: +44 16 1236 0478; +44 16 1236 9687; +44 16 1237 1546; +44 16 1237 5513; +44 16 1236 8995; +44 16 1923 4947 ;



* Consulatul General al României la Birmingham: +44 12 1820 6427; +44 12 1820 6428; +44 12 1820 6429; +44 12 1820 6430; +44 12 1820 6431; +44 12 1820 6431 ;



* Consulatul General al României la Edinburgh: +44 13 1524 9491; +44 13 1524 9492 .



De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele telefoane de urgență ale oficiilor consulare ale României:

* Consulatul General al României la Londra: +44 77 3871 6335 ;

* Consulatul General al României la Manchester: +44 75 3560 4342 ;

* Consulatul General al României la Birmingham: +44 74 8403 6250 ;

* Consulatul General al României la Edinburgh: +44 79 5185 8445 .