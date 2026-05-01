Tragedie în Capitală. Fiul unui medic cunoscut și-a dat foc chiar în clinica tatălui său
Clinică medicală
Un tânăr de doar 27 de ani, fiul unui medic cunoscut, a fost găsit fără viață într-o clinică. Descoperirea a fost făcută chiar de către tatăl său, într-un moment care s-a transformat rapid într-un coșmar.
Primele informații indică un gest extrem. Potrivit datelor preliminare, tânărul s-ar fi stropit cu o substanță inflamabilă, după care și-ar fi dat foc, într-un act care a dus la un deznodământ tragic.
Descoperirea făcută de propriul tată
Momentul în care a fost găsit trupul neînsuflețit este cu atât mai dramatic cu cât cel care a făcut descoperirea este chiar tatăl victimei, medic stomatolog. Circumstanțele exacte în care s-a întâmplat totul nu sunt, deocamdată, pe deplin clare.
Anchetă în desfășurare
Poliția a deschis un dosar pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. La fața locului au intervenit echipe de criminaliști, care efectuează cercetări pentru a reconstitui ultimele momente din viața tânărului.
