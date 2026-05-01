Românul care a pus pe jar autoritățile americane și-a primit pedeapsa. I-a trimis amenințări cu bombe lui Joe Biden și multor congresmeni

Sursă: aol.com

Un caz care a pus pe jar autoritățile americane ani la rând s-a încheiat cu o condamnare fermă. Un tânăr român a ajuns în centrul uneia dintre cele mai ample anchete privind apelurile false de tip „swatting”, după ce a vizat zeci de oficiali de rang înalt din Statele Unite.

Este vorba despre Thomasz Szabo , în vârstă de 27 de ani, considerat de procurori liderul unei rețele online care a orchestrat amenințări false cu bombă și intervenții în forță ale poliției la adresele unor politicieni, jurnaliști și instituții religioase.

Condamnare după ani de anchetă și cooperare internațională

Instanța federală din Washington D.C., prin judecătoarea Amy Berman Jackson, a decis condamnarea lui Szabo la 48 de luni de închisoare, urmate de trei ani de eliberare condiționată. Procurorii ceruseră o pedeapsă mai mare, de 57 de luni.

Ancheta, descrisă drept una complexă, a implicat colaborarea mai multor agenții americane, dar și sprijin internațional, inclusiv din partea autorităților române, care au contribuit la extrădarea acestuia în noiembrie 2024.

Activitatea grupării a început la finalul anului 2020 și a vizat peste 75 de oficiali publici, instituții religioase și reprezentanți ai presei, prin alerte false de bombă și apeluri menite să declanșeze intervenții ale trupelor speciale.

Cum funcționa rețeaua și ce înseamnă „swatting”

„Swatting” este o practică periculoasă prin care sunt făcute apeluri false către autorități pentru a determina trimiterea echipelor speciale de intervenție în locații unde nu există, de fapt, o amenințare reală.

Potrivit anchetatorilor, Szabo, cunoscut online sub pseudonimele „Plank”, „Jonah” și „Cypher”, coordona aceste acțiuni și chiar transmitea personal amenințări.

Documentele din dosar arată că în decembrie 2020 a anunțat fals un atac armat asupra unor sinagogi din New York, iar în ianuarie 2021 a pretins că a amplasat explozibili la Capitoliul SUA, vizându-l pe Joe Biden, președintele-ales la acel moment.

În perioada decembrie 2023 – începutul lui ianuarie 2024, acțiunile grupării au atins un nivel alarmant. Printre ținte s-au numărat cel puțin 25 de membri ai Congresului SUA sau familiile acestora, șase oficiali de rang înalt din executiv, 13 lideri ai agențiilor federale, magistrați, 27 de oficiali locali, patru instituții religioase și jurnaliști.

Unul dintre complici i-a transmis lui Szabo: „Am făcut peste 25 de swatting-uri astăzi” și „Am creat haos masiv în America. Peste 500.000 de dolari din banii contribuabililor au fost irosiți în doar două zile.”

Reacții dure din partea autorităților americane

Autoritățile americane au reacționat ferm, subliniind gravitatea faptelor și riscurile implicate.

Procurorul SUA Jeanine Ferris Pirro a declarat: „Membrii Congresului, oficialii din cabinet, șefii agențiilor federale de aplicare a legii, biserici, jurnaliști... Thomasz Szabo și susținătorii săi i-au vizat pe toți cu apeluri de tip swatting și alerte false de bombă menite să trimită polițiști înarmați la ușile lor. Această administrație nu va tolera atacuri asupra instituțiilor și persoanelor care servesc această țară. Szabo a fost extrădat din România pentru a fi judecat într-o instanță americană, iar astăzi își asumă consecințele faptelor sale”.

Reprezentanta Secret Service, Tara McLeese, a punctat impactul direct asupra siguranței publice: „Domnul Szabo a irosit în mod deliberat resurse publice și a pus în mod iresponsabil viețile unor oameni nevinovați în pericol, pentru propria sa distracție. Sentința de astăzi confirmă că swatting-ul nu este o glumă, iar cei care comit astfel de fapte vor fi trași la răspundere. Suntem recunoscători partenerilor noștri din SUA și din străinătate, precum și Biroului Procurorului SUA pentru sprijinul acordat în acest caz”.

Șeful Poliției Capitoliului SUA, Michael Sullivan, a subliniat pericolul extrem al acestor acțiuni: „Swatting-ul nu este doar un deranjament, este extrem de periculos. Sunt mândru de anchetatorii noștri și recunoscător procurorilor și partenerilor noștri pentru eforturile lor constante de a face dreptate. Acest caz arată că vom acționa oriunde în lume pentru a identifica amenințările.”

Din partea FBI, Michael Burgwald a evidențiat amploarea pagubelor: „Atacurile de tip swatting, constante și coordonate, ale domnului Szabo și ale complicilor săi au generat un consum uriaș de resurse ale forțelor de ordine și bani publici și au pus în pericol cetățeni nevinovați. Sentința de astăzi este un pas important pentru a demonstra că cei care cred că swatting-ul este o simplă glumă se înșală, iar cei care îl practică vor fi trași la răspundere”.

Agentul special FBI Christopher D. Dotson a completat: „Timp de ani de zile, Thomasz Szabo a încercat să semene frică și să provoace panică victimelor de la distanță. Acum va petrece următoarele 48 de luni într-o închisoare federală. Sentința pronunțată astăzi arată că FBI și partenerii săi vor urmări infractorii oriunde s-ar afla și îi vor trage la răspundere. Vom lua toate măsurile necesare pentru a identifica și aduce în fața justiției pe cei care pun vieți în pericol prin amenințări false de violență”.

Un semnal clar împotriva amenințărilor false

Cazul Szabo este prezentat de autoritățile americane drept un exemplu clar că astfel de acțiuni, chiar dacă sunt făcute de la distanță și din alte țări, pot avea consecințe grave și vor fi sancționate.

Ancheta a demonstrat nu doar amploarea fenomenului, ci și capacitatea instituțiilor de a colabora internațional pentru a identifica și pedepsi persoanele implicate în astfel de rețele.