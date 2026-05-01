Bolojan îl acuză pe Grindeanu de duplicitate după ce PSD a semnat moțiunea alături de AUR: „E greu cu consecvența"

Premierul României, Ilie Bolojan, a tras la răspundere conducerea PSD pentru ce consideră o schimbare de poziție flagrantă: la nici o lună după ce Sorin Grindeanu promitea la Bruxelles că social-democrații nu vor colabora cu AUR, cele două partide au depus împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

„Dacă m-aș lua după declarațiile domnului Grindeanu, aș constata că prin martie, când a fost la Bruxelles, a făcut o declarație că nu va exista nici o colaborare cu AUR, iar peste o lună constată că au semnat o moțiune de comun acord", a declarat premierul, subliniind contradicția dintre vorbe și fapte.

Bolojan a adăugat, cu un ton ironic: „E greu cu consecvența și e bine să vedem ceea ce se va întâmpla în perioada următoare"

Promisiunea făcută de Grindeanu la Bruxelles, uitată rapid

La sfârșitul lunii martie, Sorin Grindeanu s-a întâlnit la Bruxelles cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Cu acea ocazie, liderul PSD a promis explicit că partidul său nu va forma nicio alianță cu AUR, formațiunea condusă de George Simion.

La mai puțin de o lună distanță, PSD, AUR și membrii grupului PACE – Întâi România au depus și citit în Parlament o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Votul în plenul reunit este programat pentru marți.