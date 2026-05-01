Legea care simplifică divorțul a fost promulgată: foștii soți își pot păstra numele după separare fără a mai avea nevoie de acordul celuilalt

Sursă: Realitatea.net

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care modifică Codul Civil, aducând o schimbare importantă în cazul divorțului. De acum înainte, fiecare fost soț își poate păstra numele dobândit în timpul căsătoriei fără a mai fi nevoie de acordul celuilalt.

Modificarea vine să simplifice procedura și să elimine situațiile în care unul dintre foștii parteneri bloca această decizie. Noua lege stabilește clar că, la desfacerea căsătoriei, fiecare dintre soți poate decide singur dacă păstrează numele din timpul căsătoriei sau revine la cel anterior. Instanța doar consemnează această opțiune în hotărârea de divorț. În plus, dacă niciunul dintre foștii soți nu își exprimă opțiunea, regula devine automată: fiecare va păstra numele purtat în timpul căsătoriei.

Divorțul la notar, posibil și când există copii minori

Legea aduce clarificări și pentru divorțul prin acord. Astfel, acesta poate fi constatat de notarul public chiar și atunci când există copii minori, cu o condiție esențială: părinții să se înțeleagă asupra tuturor aspectelor legate de copii. Mai exact, acordul trebuie să acopere exercitarea autorității părintești, stabilirea locuinței copiilor după divorț, programul de legături personale cu părintele separat, precum și contribuția fiecăruia la cheltuielile de creștere și educare.

În practică, schimbarea reduce tensiunile dintre foștii parteneri și scurtează procedurile. Decizia privind numele devine una personală, care nu mai depinde de voința celuilalt. În același timp, posibilitatea divorțului la notar, chiar și în cazul familiilor cu copii minori, poate accelera rezolvarea amiabilă a separării, atunci când există înțelegere între părinți.