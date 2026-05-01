Accident cu o autospecială a Poliției Locale în București. Un polițist a ajuns la spital după ce a intrat cu mașina în lucrările de pe linia de tramvai

Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de 1 mai, pe bulevardul Basarabia din Capitală. La volanul mașinii implicate se afla un polițist local, care a fost rănit și transportat la spital.

Potrivit Brigada Rutieră București, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 05:50. Din primele verificări, un bărbat de 38 de ani, aflat la volanul unui autoturism aparținând Poliția Locală Sector 3, circula pe Bulevardul Basarabia, dinspre Bulevardul Chișinău către Piața Eudoxiu Hurmuzachi. În dreptul unui imobil din zonă, șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat cu mașina în perimetrul unor lucrări de pe linia de tramvai.

În urma impactului, conducătorul auto a fost rănit. Acesta a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat un rezultat negativ. Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.