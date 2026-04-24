Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a confirmat încheierea operațiunilor de virare a fondurilor destinate sprijinului social pentru luna martie 2026. Prin intermediul rețelei de agenții teritoriale, statul a direcționat resurse financiare masive către peste 3,5 milioane de beneficiari, consolidând astfel mecanismele de protecție pentru categoriile aflate în dificultate economică. Această mobilizare de capital subliniază continuitatea programelor guvernamentale într-un context marcat de provocări sociale și economice.

Alocațiile pentru copii au ajuns la 1,2 miliarde de lei

Cea mai consistentă felie din bugetul social a fost rezervată viitorului, alocațiile de stat pentru copii cumulând un total de aproximativ 1,2 miliarde de lei. Această formă de sprijin ajunge la peste 3,58 milioane de tineri, fiind pilonul central al strategiei de asistență. În completare, statul a asigurat peste jumătate de miliard de lei pentru indemnizațiile de creștere a copilului și a oferit stimulente de inserție pentru zeci de mii de părinți, încurajând astfel reîntoarcerea activă pe piața muncii.

O direcție esențială a plăților din luna martie vizează asigurarea demnității persoanelor cu nevoi speciale și a celor cu venituri precare. Peste 580 de milioane de lei au fost distribuiți către aproape un milion de persoane cu dizabilități, în timp ce venitul minim de incluziune a acoperit nevoile a peste 260.000 de beneficiari. De asemenea, sistemul de asistență a integrat alocațiile de plasament, asigurând protecție pentru copiii aflați în grija statului sau a unor asistenți maternali.

Dincolo de ajutoarele financiare standard, bugetul ANPIS a inclus sume dedicate pacienților care se confruntă cu probleme grave de sănătate. Fondurile au fost direcționate către persoanele diagnosticate cu HIV/SIDA sau TBC, oferindu-le acestora resursele necesare pentru tratament și subzistență. Aceste programe punctuale reflectă componenta medicală a protecției sociale, esențială pentru menținerea unei plase de siguranță în rândul categoriilor cu risc ridicat de excluziune din motive de sănătate.

Combaterea sărăciei energetice și sprijinul pentru utilități

În contextul presiunii constante exercitate de prețurile la utilități, o parte semnificativă din efortul financiar a fost orientată către subvenționarea costurilor de încălzire. Sute de mii de familii au beneficiat de ajutoare pentru energie electrică, gaze naturale sau energie termică. Un accent deosebit a fost pus pe comunitățile care utilizează încălzirea cu lemne, unde numărul beneficiarilor depășește pragul de 600.000, alături de tichetele de energie distribuite conform reglementărilor recente pentru a atenua impactul facturilor asupra bugetelor casnice.