Elevii vor primi gratuit caiete de lucru și materiale auxiliare din 2027: legea a fost promulgată

Elevii din România ar putea beneficia, începând cu anul școlar 2027–2028, de mai multe materiale gratuite la școală, nu doar de manuale. O lege deja promulgată prevede extinderea acestui sprijin pentru toți copiii din învățământul obligatoriu.

Noua lege nu se limitează doar la manuale. Pe lângă acestea, elevii vor primi gratuit:

caiete de lucru;

materiale didactice auxiliare;

jocuri sau jucării educative;

fișe de lucru și alte resurse necesare la clasă.

Măsura se aplică atât în școlile de stat, cât și în cele private acreditate sau confesionale, inclusiv pentru învățământul în limbile minorităților. Un punct important al legii vizează clasa pregătitoare. Inițiatorii spun că, deși acest nivel este obligatoriu de mai bine de un deceniu, în practică nu toate materialele necesare au fost asigurate gratuit până acum.

Noua reglementare obligă Ministerul Educației să ofere pentru acești elevi:

cărți educative;

jocuri didactice;

materiale adaptate temelor studiate;

variante atât tipărite, cât și digitale.

Ideea este simplă: copiii să aibă tot ce le trebuie încă din primul an de școală, fără costuri suplimentare pentru părinți.

Cât ar costa măsura

Potrivit calculelor făcute de inițiatori, costul mediu ar fi de aproximativ 100 de lei pe an pentru fiecare elev din clasa pregătitoare. Raportat la un număr estimat de 190.000 de copii, bugetul total ar ajunge la cel mult 19 milioane de lei anual. Autorii legii susțin că suma nu este una mare, dacă este privită în contextul bugetului general al educației, și că reprezintă o investiție necesară pentru a asigura șanse egale tuturor elevilor.

Legea vine și cu o schimbare pentru cadrele didactice. Profesorii vor putea alege, în funcție de nevoile clasei:

ce materiale folosesc;

ce jocuri sau auxiliare introduc în activități.

Singura condiție este ca aceste resurse să fie aprobate sau avizate de Ministerul Educației și să respecte normele de siguranță. În esență, schimbarea încearcă să reducă diferențele dintre elevi și să elimine presiunea financiară de pe umerii părinților.

Dacă va fi aplicată complet, legea ar putea însemna un început mai echilibrat pentru copii, mai ales în primii ani de școală, când accesul la materiale potrivite face o diferență reală în modul în care învață.