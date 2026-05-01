1 Mai sub pază: 5.000 de pompieri și 500 de echipaje SMURD, mobilizați la nivel național pentru minivacanță

Aproximativ 5.000 de pompieri vor fi mobilizați zilnic în toată țara, dispunând de peste 4.000 de mijloace tehnice, printre care 500 de echipaje SMURD destinate urgențelor medicale.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), intervențiile vor acoperi acordarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor, salvarea persoanelor în pericol și răspunsul rapid în zonele turistice intens frecventate.

Puncte temporare în zonele cu aflux mare de turiști

Pentru a reduce timpii de răspuns, IGSU a dispus înființarea unor puncte temporare de lucru în locațiile cu trafic ridicat de vizitatori. ISU București-Ilfov a amplasat, până pe 4 mai, un echipaj de stingere echipat cu modul de prim ajutor și descarcerare pe Autostrada A2, la kilometrul 19 — una dintre cele mai tranzitate rute spre litoral.

Litoralul, sub supraveghere specială

În județul Constanța, ISU Constanța a activat cinci puncte temporare de intervenție în Agigea, Ciorcârlia, Mamaia, Valu lui Traian și Vama Veche, echipajele fiind operative în intervalul 30 aprilie – 4 mai.

În perioada 1–26 aprilie, inspectorii de prevenire au efectuat peste 2.800 de controale la unități comerciale, restaurante, spații turistice, lăcașuri de cult și alți operatori economici. Rezultatele verificărilor:

Aproape 7.500 de avertismente aplicate

Peste 1.200 de amenzi emise

Valoare totală a sancțiunilor: peste 10 milioane de lei

Controalele au urmărit respectarea normelor de securitate la incendiu, existența autorizațiilor, dotarea cu sisteme de detecție și stingere, precum și asigurarea căilor de evacuare.

Sfaturile pompierilor pentru minivacanță

Autoritățile avertizează că multe incendii din această perioadă sunt provocate de utilizarea necorespunzătoare a focului deschis. Recomandările pompierilor:

Nu aprindeți focul în zone cu risc sau pe vânt puternic

Gătiți doar în spații special amenajate

Stingeți complet focul înainte de a pleca

Supravegheați permanent copiii și țineți-i departe de sursele de foc

IGSU precizează că acțiunile de control și prevenire vor continua, obiectivul principal fiind siguranța cetățenilor, nu sancționarea operatorilor. Pompierii le doresc românilor o minivacanță liniștită și fără incidente.