Premierul Ilie Bolojan inaugurează la Suceava o creșă fără apă și curent: mișcare disperată de imagine înainte de moțiunea de cenzură - SURSE

Premierul Ilie Bolojan se află vineri la Suceava pentru inaugurarea unei creșe. Potrivit unor informații apărute pe surse citate de Realitatea PLUS, clădirea nu ar fi, de fapt, pregătită pentru funcționare.

Concret, sursele susțin că imobilul nu ar avea utilități esențiale: nu ar fi racordat la curent și apă, iar recepția lucrării nu ar fi fost finalizată. Cu toate acestea, evenimentul de inaugurare are loc, iar premierul participă la ceremonie, într-un context politic tensionat.

Ilie Bolojan evită jurnaliștii de la București

Vizita vine cu doar câteva zile înainte de votul pe moțiunea de cenzură, programat pentru începutul săptămânii viitoare. În acest context, apar interpretări potrivit cărora deplasarea ar avea și o componentă de imagine, nu doar una administrativă.

După inaugurare, este programată și o conferință de presă la sediul Partidul Național Liberal din Suceava. Este un detaliu important, mai ales că, cu o zi înainte, la Palatul Victoria, premierul a făcut doar declarații, fără să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. De altfel, aşa cum ne-a obişnuit, preferă să ia întrebări din teritoriu, atunci când se plimbă prin alte oraşe şi nu aici, de la presa acreditată la Palatul Victoria.