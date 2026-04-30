Dragoș Pîslaru: „Guvernul Bolojan nu pleacă nicăieri!”

Sursă: Realitatea PLUS

Dragoș Pîslaru a declarat că Guvernul Bolojan nu pleacă nicăieri după ziua de marți. Ministrul interimar al Muncii a precizat și că nimeni nu pleacă pentru că sunt multe proiecte de realizat în țară. Pîslaru a declarat și că guvernul este unul responsabil și vrea să aibă grijă de români.

Dragoș Pîslaru ignoră moțiunea: „Nu plecăm nicăieri!”

„Vă asigur că Guvernul acesta nu pleacă nicăieri după ziua de marţi.

Guvernul acesta rămâne în continuare. Nu plecăm nicăieri pentru că avem lucruri de făcut. Trebuie să menţinem în continuare ţara pe o traiectorie stabilă.

Trebuie să facem exact ce a spus prim-ministru cu privire la pregătirea pentru absorbţia fondurilor europene.

Este un guvern responsabil care va rămâne până în ultima clipă să aibă grijă de români şi de România.”, a zis Dragoș Pîslaru , ministrul interimar al Muncii.