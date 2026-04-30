Tăriceanu: „PSD și PNL ar trebui să treacă în opoziție!”

Sursă: Realitatea PLUS

Fostul prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu îndeamnă PNL și PSD să ia o pauză, să meargă în opoziție, ca să își aducă aminte cine sunt de fapt, din punct de vedere doctrinar și ideologic. El face referire și la perioada în care era în fruntea Guvernului și s-a confruntat la rândul său cu crize politice.

Mesajul lui Călin Popescu Tăriceanu

„Eu cred că și PNL-ul și PSD-ul nu ar trebui să se teamă atât de mult de a trece în opoziție o perioadă.

Adică eu cred că ar fi mai util, având în vedere ostilitatea care s-a creat, ostilitatea care s-a exacerbat în ultima perioadă. Eu mă refer la relația între partide.

E foarte greu acum, după ce ai spus toate răutățile despre parteneri.

Adică ei funcționau într-o coaliție cum eu n-am văzut. Să știți că am mai văzut coaliții care au funcționat greu.

Și noi cu PD-ul nu era ușor. Dar totuși erau niște limite. Ei au depășit limitele astea.

Și poate n-ar fi rău pentru sănătatea democrației din România. Ori unii, ori alții, să treacă o perioadă în opoziție.” , a zis Călin Popescu Tăriceanu în cadrul unei emisiuni televizate.