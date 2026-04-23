Verificări inopinate la un centru pentru vârstnici

Acțiunea de control a fost coordonată de Poliția Capitalei, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectorului 2, cu sprijinul mai multor instituții: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Inspectoratul pentru Situații de Urgență București.

Echipele au vizat respectarea legislației în domeniul centrelor rezidențiale pentru persoane vârstnice, inclusiv condițiile de funcționare și standardele de îngrijire.

Lipsă totală de autorizații esențiale

În urma controlului efectuat la o societate care administrează un cămin de bătrâni, s-a constatat că aceasta funcționa fără: licență de funcționare, autorizație sanitară și autorizație de securitate la incendi.

Aceste lipsuri reprezintă abateri grave, mai ales în contextul serviciilor oferite unei categorii vulnerabile, precum persoanele vârstnice.

Amenzi și măsuri drastice

Pentru neregulile descoperite, autoritățile au aplicat cinci sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 120.000 de lei.

Totodată, a fost dispusă măsura complementară de propunere a suspendării activității centrului, până la remedierea deficiențelor constatate.

Verificări extinse asupra activității firmei

Potrivit unor surse judiciare, unitatea verificată este administrată de societatea SC La Bunica Ilinca SRL. În prezent, autoritățile continuă investigațiile pentru a analiza întreaga activitate a firmei și modul în care au fost respectate obligațiile legale.

Cercetările sunt derulate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Sectorul 2, urmând ca, la final, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Acțiunea face parte dintr-o serie de verificări intensificate la nivel național, în contextul preocupărilor legate de siguranța și condițiile din centrele pentru vârstnici.

Autoritățile atrag atenția că respectarea normelor legale nu este opțională, mai ales când este vorba despre îngrijirea unor persoane vulnerabile, iar astfel de controale vor continua și în perioada următoare.