Ciolacu, convins că moțiunea va obține cele mai multe voturi din istoria României: „Partidul cu cei mai mulți parlamentari propune premierul”
Marcel Ciolacu
Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău și fost prim-ministru, a declarat joi, 30 aprilie, că moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan va fi adoptată pe 5 mai cu un număr record de voturi, cel mai mare înregistrat vreodată în România.
PSD, cel mai mare partid din Parlament, vrea să propună premierul
Ciolacu a afirmat că, după căderea guvernului Bolojan, Partidul Social Democrat ar putea propune numele viitorului prim-ministru, în calitate de partid cu cei mai mulți parlamentari. Totuși, fostul premier a subliniat că decizia finală aparține președintelui României.
„Președintele României are atributul de a face desemnarea de prim-ministru, nu un partid. De obicei, partidul cu cei mai mulți parlamentari propune primul-ministru, dar aceste discuții se duc cu președintele”, a explicat Ciolacu.
„Nu e o soartă ușoară" pentru Bolojan
Întrebat despre viitorul lui Ilie Bolojan după votul moțiunii, Ciolacu a tras o paralelă cu propria sa experiență de fost premier.
„Ca soarta fiecărui fost prim-ministru, presupun că nu o să se mai vorbească de premierul Marcel Ciolacu, o să se vorbească de Bolojan. Nu e o soartă ușoară, dar e un om puternic și o să o ducă la fel ca și mine”, a declarat Ciolacu, la finalul ședinței CJ Buzău.
Moțiunea de cenzură a fost depusă de PSD, AUR și PACE – Întâi România și va fi dezbătută și votată marți, 5 mai.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News