Cea mai mică țară din NATO a trimis 1400 de soldați în România

Sursă: realitatea.net

Într-un context de securitate tot mai tensionat pe flancul estic al NATO, un anunț venit din partea Ministerului Apărării din Luxemburg atrage atenția: militari ai uneia dintre cele mai mici armate din Alianță au fost trimiși în România, unde se alătură grupului de luptă NATO desfășurat pe teritoriul țării noastre.

„Luxemburg se întoarce, în forță, în România! Astăzi, după o perioadă de un an, soldații Forțelor Armate din Luxemburg s-au repoziționat în forță completă în cadrul Forțelor Terestre Avansate ale NATO din România”, a transmis instituția pe platforma X.

Decizia vine în cadrul rotațiilor regulate ale trupelor NATO dislocate în Europa de Est, menite să consolideze prezența defensivă a Alianței și să descurajeze orice potențiale amenințări într-un climat regional complicat.

Luxemburg, o armată mică, dar activă în NATO

Advertising

Advertising

Deși este cel mai mic stat membru NATO ca suprafață și are una dintre cele mai reduse armate din Alianță, Luxemburg joacă un rol constant în structurile de apărare colectivă.

Forțele sale armate numără aproximativ 1.400 de persoane, incluzând personal militar și civil, iar din 1967 serviciul militar obligatoriu a fost eliminat, armata devenind complet profesionistă.

Chiar și cu dimensiuni reduse, Luxemburg a ales după al Doilea Război Mondial să renunțe la neutralitate și să devină membru fondator NATO în 1949, mizând pe cooperarea internațională ca principală garanție de securitate.

Contribuții dincolo de numărul de soldați

Rolul Luxemburgului în NATO nu se rezumă la prezența militară. Țara investește semnificativ în apărare, alocând în 2025 aproximativ 1,2 miliarde de euro, echivalentul a 2% din venitul național brut.

Planurile de viitor vizează creșterea graduală a bugetului de apărare, cu obiectivul de a ajunge la 3,5% până în 2032, iar pe termen lung chiar la 5% din PIB, printr-un mecanism adaptat specificului economic al țării.

În paralel, Luxemburg găzduiește în Capellen Agenția NATO de Sprijin și Achiziții, un centru important pentru logistică și achiziții militare la nivelul Alianței, inclusiv în sprijinul Ucrainei.

De la începutul invaziei ruse, statul a oferit Kievului ajutoare militare evaluate la peste 250 de milioane de euro, incluzând echipamente, vehicule blindate și sisteme antitanc.

O contribuție specializată în structura NATO

În lipsa unei capacități navale proprii și cu o structură militară restrânsă, Luxemburg și-a concentrat eforturile pe domenii de nișă cu utilitate ridicată pentru NATO.

Țara participă la operațiuni de transport strategic aerian prin cooperarea cu Belgia, utilizând flota comună de aeronave Airbus A400M Atlas, și investește în tehnologii spațiale, comunicații satelitare și supraveghere.

De asemenea, armata luxemburgheză este implicată în misiuni specializate precum deminarea și epurarea apei, contribuind cu expertiză tehnică în teatrele de operațiuni internaționale.

Prezența militarilor luxemburghezi în România se înscrie astfel în logica mai largă a NATO de consolidare a flancului estic prin rotații, interoperabilitate și cooperare între state membre, indiferent de dimensiunea forțelor armate naționale.