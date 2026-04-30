Bărbat băut, oprit cu focuri de armă în județul Tulcea, după ce a amenințat polițiștii cu o coasă

Un bărbat de 53 de ani a fost reținut după ce a provocat un incident în fața unui supermarket din Babadag și a amenințat polițiștii cu o coasă. Oamenii legii au fost nevoiți să tragă focuri de avertisment pentru a-l opri.

Totul s-a întâmplat pe 29 aprilie 2026, în jurul orei 18:40, după ce polițiștii s-au sesizat din oficiu că o persoană are un comportament agresiv pe o stradă din oraș. Echipajul aflat în patrulare a ajuns rapid la fața locului și a identificat un bărbat aflat în stare vizibilă de ebrietate, în fața unui supermarket.

La scurt timp, acesta a mers în curtea locuinței sale, de unde a luat o coasă, cu care i-a amenințat pe polițiști. Pentru a preveni un pericol, oamenii legii au folosit armamentul din dotare.

Au fost trase două focuri de armă de avertisment, în plan vertical, conform procedurilor legale. În urma intervenției, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Cazul este instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag, care trebuie să stabilească exact cum s-a produs incidentul și ce măsuri se impun.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe 30 aprilie 2026 urmează să fie prezentat în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă.