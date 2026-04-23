Inspecția de la Bruxelles vine în România în plină criză politică

Comisarul european pentru Servicii Financiare

Vizită spontană la București de la Bruxelles, în plină criză politică. Comisarul european pentru Servicii Financiare se află timp de două zile în România. Culmea, vizita a fost anunțată abia astăzi de către reprezentanții Comisiei Europene în România. 

În ziua demisiei miniștrilor social-democrați din Guvernul Bolojan, comisarul european se va întâlni cu Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, iar mâine cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

 Discuțiile vor viza stabilitatea sistemului bancar și a piețelor, potrivit comisiei europene. 

De altfel, cele două întâlniri sunt într-un moment în care România este deja sub presiunea deficitului excesiv și a unor posibile ajustări fiscale dificile. 

 