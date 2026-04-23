Inspecția de la Bruxelles, în România, în plină criză politică

În ziua demisiei miniștrilor social-democrați din Guvernul Bolojan, comisarul european se va întâlni cu Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, iar mâine cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Discuțiile vor viza stabilitatea sistemului bancar și a piețelor, potrivit comisiei europene.

De altfel, cele două întâlniri sunt într-un moment în care România este deja sub presiunea deficitului excesiv și a unor posibile ajustări fiscale dificile.