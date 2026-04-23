Tragedie pe drumul spre un spital din Constanța. O fetiță de nici doi ani a murit după ce i s-a făcut rău, în mașină

Copil (foto ilustrativ)
O fetiță de 1 an și 9 luni, din localitatea valu lui Traian, a murit joi, în drum spre spital, după ce starea ei de sănătate s-a agravat brusc. Copila se simțea rău încă de miercuri seara, iar la sfatul medicului de familie, mama micuței a pus-o în mașina personală și a plecat spre Constanța, pentru un control medical.

Joi dimineață, femeia a plecat cu mașina spre Constanța, însă la scurt timp după ieșirea din localitate a observat că starea fetiței se deteriorează și a sunat la 112, scrie ZIarul Amprenta. A tras mașina pe dreapta, iar echipajul medical a ajuns rapid la fața locului.

În ciuda manevrelor de resuscitare, medicii au declarat decesul minorei. Trupul neînsuflețit a fost dus la morgă pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauza exactă a morții.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a clarifica împrejurările tragediei.