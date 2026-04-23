Joi dimineață, femeia a plecat cu mașina spre Constanța, însă la scurt timp după ieșirea din localitate a observat că starea fetiței se deteriorează și a sunat la 112, scrie ZIarul Amprenta. A tras mașina pe dreapta, iar echipajul medical a ajuns rapid la fața locului.

În ciuda manevrelor de resuscitare, medicii au declarat decesul minorei. Trupul neînsuflețit a fost dus la morgă pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauza exactă a morții.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a clarifica împrejurările tragediei.