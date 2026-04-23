Angajată acuzată că a trecut produsele „pe lângă casă”

Cazul o vizează pe Stefanie M., în vârstă de 50 de ani, fostă casieră la un magazin IKEA din Freiburg. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi fost implicată într-un mecanism prin care produse din magazin erau sustrase fără a fi înregistrate corect la casă.

Metoda descrisă de procurori ar fi presupus omiterea scanării unor produse la casă, în timp ce alte persoane din anturajul femeii ar fi fost ajutate să părăsească magazinul fără a achita bunurile.

Schema cu bonuri și retururi suspecte

Ancheta a mai scos la iveală un mecanism suplimentar, considerat de procurori parte din aceeași schemă. Femeia ar fi păstrat bonuri ale unor clienți care își făceau cumpărăturile în mod legal, după care aceleași produse ar fi fost sustrase ulterior de complici și returnate pe baza acelor bonuri, pentru a obține rambursări.

Potrivit procurorilor, în faza finală a activităților, aceste practici ar fi devenit aproape zilnice, fiind repetate cu o frecvență ridicată pe o perioadă îndelungată, scrie Bild.

Mărturia unui complice: „A devenit ceva obișnuit”

În cadrul anchetei, mai mulți dintre cei implicați ar fi recunoscut faptele. Unul dintre complici, Marco S., în vârstă de 26 de ani, a descris modul în care funcționa situația într-o declarație citată de presa germană: „Puteam trece pe la casă fără să plătim. A devenit ceva obișnuit”.

Prejudiciu de 130.000 de euro și acuzații de furt în formă continuată

Valoarea totală a bunurilor implicate în acest caz este estimată la aproximativ 130.000 de euro. Procurorii au încadrat faptele la furt în formă continuată, având în vedere durata de câțiva ani a presupusei activități și caracterul repetitiv al acțiunilor.

Ce riscă inculpații

La începutul anchetei, Stefanie M. ar fi luat în calcul recunoașterea faptelor în schimbul unei pedepse reduse, care ar fi putut ajunge la maximum trei ani de închisoare în cadrul unui acord de recunoaștere. Ulterior, în timpul audierilor, aceasta ar fi izbucnit în lacrimi, potrivit relatărilor din dosar.

În ceea ce privește ceilalți inculpați, aceștia ar putea primi pedepse cu suspendare, în funcție de gradul de implicare și de poziția lor în cadrul anchetei. Pentru presupusa lideră a schemei, însă, instanța ar putea dispune o pedeapsă mai severă, având în vedere rolul atribuit în organizarea și coordonarea activităților.

