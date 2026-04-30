Dosar penal în cazul bărbatului mort după consultul de „două minute” la SJU Brașov: „Ambulanțierul l-a luat la mișto, spunând că e beat”

Sursă: Realitatea.net

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul bărbatului din Sânpetru care a murit acasă, la scurt timp după ce a fost trimis de la Spitalul Județean Brașov.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii așteaptă rezultatul expertizei medico-legale pentru a stabili exact cauzele decesului și eventualele responsabilități.

„Este intocmit dosar penal cu privire la infracțiunea de ucidere din culpa, acesta fiind în lucru la Sectia de Politie Rurala Feldioara. In cauză a fost efectuată autopsia, însă nu am primit încă raportul de expertiză. Persoanei vătămate i s-a facut rău la domiciliu, iar când a sosit echipajul medical a constatat decesul acesteia”, a transmis Anca Loredana Gheorghiu, prim procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

Bărbatul, tată a opt copii, a ajuns la Urgențe cu ambulanța, acuzând dureri puternice în partea stângă a corpului și transpirații reci. După un consult rapid, a fost externat cu diagnosticul de durere lombară și cu o rețetă de analgezice. Potrivit documentelor, acesta a stat în spital puțin peste 30 de minute. Rudele susțin însă că evaluarea ar fi durat doar câteva minute și că nu i s-au făcut investigații relevante.

Advertising

Advertising

Familia acuză neglijență: „A zis că e beat”

Apropiații spun că starea bărbatului nu a fost tratată cu seriozitate încă de la intervenția ambulanței.

„Şoferul de la Ambulanţă a început să facă mişto de soţ, că a zis că este beat. Am vrut să mă duc după soţ, la spital. Pe soţ l-au pus pe taxi şi mi l-a trimis acasă cu o reţetă. Nu i-a zis ce are”, a povestit soția victimei.

Și alte rude susțin că investigațiile au fost superficiale.

„Cum a consultat un pacient în 2 minute? Şi mi-a zis că nu, că l-a consultat mai mult, dar a trebuit să închidă fişa, că nu mai avea el chef după să facă fişe”, a declarat nora bărbatului.

A murit la câteva ore după ce a ajuns acasă

După externare, starea bărbatului s-a agravat rapid. Familia spune că acesta a început să se simtă din ce în ce mai rău și a murit înainte ca medicii să mai poată interveni. Raportul medico-legal preliminar arată că decesul a fost provocat de o ruptură a arterei aortei, o urgență medicală gravă, însoțită de acumulare de lichid în jurul inimii. Procurorii urmează să analizeze raportul final de expertiză și să stabilească dacă au existat erori sau neglijențe în actul medical. Familia susține că tragedia ar fi putut fi evitată dacă pacientul ar fi fost investigat mai atent.

„Sistemul e de vină. Dacă îşi dădea domnul doctor interesul poate se putea trata sau măcar eram împăcaţi că s-a făcut tot ce era de făcut. Dacă i se făcea măcar un EKG, ceva, orice fel de consult la inimă putea să facă diferenţa”, spune nora victimei.