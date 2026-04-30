Cine este liberalul de top care ar coordona negocierile cu parlamentari din opoziție pentru blocarea moțiunii - SURSE

Sursă: Realitatea.net

Surse politice consultate de Realitatea Plus susțin că adevăratul coordonator al negocierilor purtate de PNL cu parlamentari din opoziție, în încercarea de a bloca moțiunea de cenzură, este chiar secretarul general al partidului, Dan Motreanu. Potrivit acelorași surse, Motreanu ar fi fost implicat direct în discuțiil.

Sursele susțin că Motreanu ar urmări o distanțare totală de PSD, în contextul tensiunilor interne din PNL și al presiunilor generate de votul la moțiune. În acest sens, secretarul general ar fi participat la toate rundele de discuții cu parlamentari ai opoziției, încercând să îi convingă să nu susțină demiterea Guvernului.

Negocierile ar fi vizat atât argumente politice, cât și necesitatea menținerii stabilității până la clarificarea situației din coaliție, susțin sursele citate.

Deocamdată, Dan Motreanu nu a comentat public informațiile privind rolul său în aceste discuții.

Un alt parlamentar liberal, Daniel Fenechiu, liderul grupului senatorilor PNL, a confirmat la Realitatea Plus că astfel de discuții s-au purtat și încă se poartă, precizând că el însuși a discutat cu peste 100 de politicieni.