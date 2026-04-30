Liberalii nu mai vor cu PSD. Ciucu: „Mai bine în Opoziție”

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, anunță o ruptură totală față de tabăra social-democrată condusă de Sorin Grindeanu. Liderul liberal a avertizat că partidul este pregătit să treacă în opoziție mai degrabă decât să accepte o colaborare care ar submina autoritatea președintelui PNL.

Ruptură în coaliție: Ciprian Ciucu respinge ultimatumul PSD

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a lansat o replică tăioasă joi, 30 aprilie 2026, ca răspuns la solicitarea social-democraților de a-l abandona pe premierul Ilie Bolojan. Liberalul a catalogat demersul PSD drept unul jignitor, subliniind că Partidul Național Liberal nu intenționează să își trădeze președintele. În viziunea sa, actualul blocaj politic nu este decât o „criză artificială”, orchestrată de partenerii de coaliție din dorința de a obține un control mai mare asupra resurselor financiare și a influenței politice.

Ciucu a explicat că PNL a dat dovadă de corectitudine și a respectat protocolul de guvernare, în timp ce instabilitatea a fost declanșată deliberat de PSD prin depunerea moțiunii de cenzură alături de forțele extremiste. Potrivit acestuia, liberalii au decis deja în forurile interne că orice colaborare viitoare cu social-democrații este exclusă în cazul în care aceștia aleg să dărâme cabinetul, considerând că o revenire la masa negocierilor în actualele condiții ar fi un act de un ridicol extrem.

Advertising

Advertising

Discrepanța de încredere între lideri și miza jocurilor de culise

Un punct central al intervenției liderului liberal a fost comparația dintre cota de popularitate a președintelui PNL și cea a liderului PSD, Sorin Grindeanu. Ciprian Ciucu a punctat faptul că, în timp ce Ilie Bolojan se bucură de un nivel de încredere dublu față de cel al partidului pe care îl conduce, situația în tabăra social-democrată este diametral opusă. În acest context, el a taxat drept o „aroganță” încercarea PSD de a impune schimbarea unui lider performant, amintind că liberalii nu au cerut niciodată demiterea lui Grindeanu, în ciuda sondajelor de opinie nefavorabile acestuia.

Citește și: Ciucu vrea buget de peste 8 miliarde de lei pentru București, mai mare cu 1,5 miliarde față de 2025

Dincolo de strategiile electorale, Ciucu consideră că atacurile sistematice venite dinspre PSD au ca scop principal slăbirea și compromiterea Partidului Național Liberal. Intenția adversarilor politici ar fi, în opinia sa, transformarea PNL într-o anexă lipsită de voce proprie, un scenariu pe care conducerea liberală îl respinge categoric.

Opoziția ca soluție pentru reformă și demnitate

În fața presiunilor de a ceda puterea sau de a sacrifica integritatea partidului, Ciprian Ciucu afirmă că PNL este pregătit pentru o schimbare radicală de strategie. Acesta a subliniat că România are nevoie de un partid liberal reformat, iar o perioadă petrecută în opoziție ar putea fi exact catalizatorul necesar pentru acest proces de primenire internă. Loialitatea față de propriile valori și față de președintele ales este considerată mai importantă decât menținerea la guvernare cu orice preț.

În prezent, orizontul politic al liberalilor s-a îngustat la doar două scenarii viabile. Conform declarațiilor lui Ciucu, singurele căi rămase deschise după depunerea moțiunii de cenzură sunt gestionarea țării printr-un guvern minoritar sau retragerea completă în opoziție. Orice altă variantă de compromis cu actuala echipă a PSD este considerată imposibilă, liderul liberal concluzionând că demnitatea partidului nu este negociabilă în fața jocurilor de putere.