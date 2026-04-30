Medic ginecolog reclamat pentru afirmații despre sarcinile concepute în post. Colegiul Medicilor reacționează ferm

Sursă: Realitatea.net

Un medic ginecolog din Iași se află în centrul unui scandal după ce a făcut declarații controversate în mediul online despre sarcinile concepute în perioadele de post religios. Cazul a ajuns în atenția Colegiul Medicilor din România, care s-a delimitat public de orice afirmații fără susținere științifică.

Declarații controversate

Medicul Cristina Buznar ar fi susținut, într-un videoclip publicat pe rețelele sociale și ulterior șters, că bebelușii concepuți în timpul postului ar avea un risc mai mare de a muri în timpul sarcinii, după naștere sau de a dezvolta probleme grave de sănătate.

Afirmațiile au stârnit reacții puternice în spațiul public, fiind semnalate de Ovidiu Covaciu, care a criticat dur poziția medicului și a anunțat că a depus plângeri către instituțiile competente.

Cazul a fost reclamat atât la Colegiul Medicilor din România, cât și la Colegiul Medicilor Iași, dar și la unități medicale și organizații profesionale din domeniu. În urma sesizării, reprezentanții Colegiului Medicilor au transmis că vor analiza situația prin structurile teritoriale.

„Ne delimităm ferm de orice informație care nu are la bază dovezi științifice solide și nu este susținută de studii validate”, au precizat oficialii instituției.

Apel la responsabilitate în comunicarea medicală

Președintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, a subliniat că libertatea de exprimare a medicilor trebuie să fie însoțită de responsabilitate profesională, mai ales atunci când mesajele sunt transmise public.

Potrivit acesteia, orice afirmație făcută de un medic trebuie să fie fundamentată pe dovezi clare și să respecte standardele medicinei bazate pe dovezi, pentru a nu afecta deciziile pacienților și încrederea în sistemul sanitar.

Reprezentanții Colegiului Medicilor din România au reiterat importanța comunicării corecte și responsabile în domeniul sănătății, subliniind că astfel de declarații pot avea consecințe directe asupra pacienților.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă au fost încălcate normele profesionale și etice.