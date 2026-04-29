Actual

Colegiul Medicilor se autosesizează în cazul pacientei decedate după un lifting facial

29 apr. 2026, 10:07
Colegiul Medicilor din București (CMB) s-a autosesizat în cazul pacientei care a intrat în comă după un mini lifting facial realizat într-o clinică din Capitală și care, ulterior, a murit.

"În urma informațiilor apărute privind posibile încălcări ale normelor deontologice și profesionale, în cazul unei paciente care a trecut printr-o procedură chirugicală de tip '˜mini lifting facial' într-o clinică din București, Colegiul Medicilor din Municipiul București s-a autosesizat în urma unei ședințe desfășurate în după-amiaza zilei de ieri", a transmis miercuri instituția.

CMMB a inițiat cercetarea disciplinară a medicului implicat în intervenție.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a cerut marți Inspecției Sanitare să înceapă de urgență o verificare la cabinetul medical din București unde o pacientă a intrat în comă cerebrală după o procedură estetică și ulterior a decedat.

Potrivit Ministerului Sănătății, echipa de control s-a deplasat la fața locului, însă cabinetul era închis, astfel că inspectorii nu au putut începe verificările.

"În măsura în care accesul va fi permis, inspectorii vor verifica: respectarea autorizației sanitare de funcționare, respectarea circuitelor medicale, respectarea condițiilor igienico-sanitare, conform atribuțiilor legale. Ministerul Sănătății va continua demersurile pentru finalizarea controlului, iar rezultatul verificărilor va fi făcut public", se arată în informare.

Presa a relatat, la finalul săptămânii trecute, despre cazul unei femei care ar fi intrat în comă cerebrală și apoi a decedat după ce ar fi fost supusă unei proceduri estetice.

