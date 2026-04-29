Ilie Bolojan nu va fi prezent la citirea moțiuii - SURSE. Premierul a fost la Ministerul Transporturilor
Ilie Bolojan, Radu Miruță
Premierul Ilie Bolojan a făcut joi dimineață o vizită scurtă la Ministerul Transporturilor, cu doar câteva ore înainte ca moțiunea de cenzură care îl vizează să fie citită în Parlament. Potrivit Realitatea Plus, Bolojan nu va fi prezent în plen astăzi, la citirea moțiunii.
Premierul Ilie Bolojan a fost însoțit de ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Cei doi s-au întâlnit cu ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, dar și cu secretarii de stat din minister, precum și cu omul de afaceri Dorinel Umbrăreanu.
Vizita vine în contextul în care, la ora 18:00, este convocată o ședință de guvern.
Pe de altă parte, la ora 12:30, în plenul Parlamentului va fi citită moțiunea de cenzură prin care PSD, AUR și grupul PACE cer plecarea din funcție a lui Ilie Bolojan.
Marțea viitoare, documentul va fi supus votului și are șanse foarte mari să treacă, având în vedere că s-au adunat mai multe semnături decât erau necesare pentru inițierea demersului și că, potrivit unor surse politice, este posibil ca și o parte dintre parlamentarii PNL să voteze împotriva lui Bolojan.
Moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan, citită azi în plenul reunit al Parlamentului
