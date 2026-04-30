„Prinde drona”: Jocul de marketing MApN care a declanșat un val de ironii și furie în mediul online

Sursă: Realitatea.net

Ministerul Apărării Naționale a încercat o abordare neconvențională pentru a atrage tinerii către cariera militară, lansând o provocare digitală sub forma unui joc intitulat „Prinde drona”. Reacția românilor nu a fost însă cea scontată, postarea transformându-se rapid într-un spațiu de exprimare a nemulțumirilor legate de dotarea armatei și de incapacitatea autorităților de a gestiona incidentele reale cu drone de la granițele țării.

De la gamificare la realitate: Unde a greșit comunicarea oficială

Ideea de a folosi elemente de joc pentru recrutare nu este nouă în strategiile de marketing, însă contextul geopolitic actual a făcut ca inițiativa MApN să fie percepută ca fiind „ruptă de realitate”. În timp ce instituția îi invita pe utilizatori să „prindă drona” pe ecranul telefonului, secțiunea de comentarii a fost inundată de mesaje acide. Cetățenii au taxat imediat discrepanța dintre jocul online și situațiile reale în care drone străine au intrat în spațiul aerian național fără a fi interceptate.

Comentarii precum „Până în prezent nu ați doborât niciuna” sau „Noroc că au căzut singure” reflectă o neîncredere profundă a populației în capacitatea de reacție a armatei. Pentru mulți utilizatori, încercarea de a prezenta un subiect atât de sensibil sub formă de divertisment a fost considerată nepotrivită, unii întrebându-se retoric dacă autoritățile „nu sunt normale la cap”.

„Acum vreți să le prindem noi?” – Ironia ca formă de protest

O altă temă recurentă în reacțiile internauților este delegarea responsabilității. Postarea a creat impresia nedorită că cetățenii sunt rugați să facă ceea ce instituțiile statului nu reușesc în plan real. „Acum vreți să le prindem noi?”, se întreabă o utilizatoare, în timp ce alții subliniază că datoria de a proteja spațiul aerian aparține exclusiv armatei, nu publicului de pe rețelele sociale.

Criticile au vizat și dotările tehnice ale forțelor armate. Mențiunile despre „avioanele plătite de 10 ani care nu au mai ajuns în țară” scot în evidență o frustrare legată de ritmul achizițiilor militare și de starea generală a tehnicii de luptă. În acest context, un joc digital este văzut mai degrabă ca o metodă de a masca lipsurile reale decât ca un instrument modern de recrutare.

Riscurile campaniilor de recrutare în perioade de tensiune

Eșecul de imagine al acestei postări subliniază dificultatea cu care se confruntă instituțiile statului atunci când încearcă să comunice „cool” pe teme de securitate națională. Dacă intenția MApN a fost de a umaniza instituția și de a vorbi pe limba generației Z, rezultatul a fost o amplificare a sentimentului de nesiguranță.

Lipsa de tact în alegerea temei — drona, un simbol al amenințării constante la graniță în 2026 — a transformat o tentativă de promovare într-o platformă de critici la adresa competenței militare. Mesajele dure, care variază de la ironii subtile precum „Bine că au căzut singure, că voi nu prindeți nici muște”, până la comentarii radicale, arată că publicul așteaptă soluții concrete și protecție reală, nu aplicații interactive care să mimeze vigilența.