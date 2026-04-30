Sorin Grindeanu denunță presiuni asupra parlamentarilor înainte de căderea Guvernului Bolojan

Sursă: Realitatea PLUS

În cadrul unei ediții incendiare a emisiunii „Culisele Statului Paralel”, realizată de Anca Alexandrescu, prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat acuzații grave privind încercările disperate ale PNL de a salva Cabinetul Bolojan la moțiunea de cenzură de marțea viitoare. Liderul social-democrat a vorbit despre negocieri purtate cu sume amețitoare și despre intervenția misterioasă a „statului” în procesul democratic.

Acuzații de corupție politică: „Sute de mii de euro pentru un vot”

Discuția a pornit de la atmosfera tensionată din tabăra liberală, Anca Alexandrescu punctând faptul că există informații despre o „activitate febrilă” în PNL pentru a bloca moțiunea. „Se vorbește că domnul Bolojan, «cel onest», și-a pus oamenii să cumpere parlamentari cu sute de mii de euro, cu tot felul de promisiuni”, a ridicat jurnalista problema integrității premierului în exercițiu.

Sorin Grindeanu a confirmat că are cunoștință despre aceste practici, sugerând că imaginea de reformator a lui Ilie Bolojan este serios zdruncinată de realitatea culiselor politice: „Știu de aceste lucruri pe care le spuneți. Mai nou, zicerile în interiorul PNL-ului sunt de acest tip” , a replicat acesta, lăsând să se înțeleagă că presiunile financiare sunt la ordinea zilei în încercarea de a menține puterea.

Advertising

Advertising

Enigma „statului” și sabotarea cvorumului

Cea mai șocantă dezvăluire a vizat însă o potențială imixtiune a unor structuri de forță sau a „statului paralel” în votul de marți. Grindeanu a relatat ce se discută pe holurile sediului din Modrogan, unde speranța liberalilor nu ar mai sta în argumente politice, ci în absențe motivate „de sus”.

„Mai nou, în interiorul PNL se spune ceva de tipul următor: «Ei, lăsați că o să vedeți, se ocupă statul și nu vin vreo 50 de parlamentari la vot»” , a dezvăluit Grindeanu.

Întrebat direct de Anca Alexandrescu dacă se referă la „statul paralel”, liderul PSD a preferat să rămână prudent, dar ferm pe poziții: „Habar n-am la ce se referă, dar asta li s-a spus mai multora: «Domnule, o să vedeți, se ocupă și n-o să vină vreo 50». Eu vă spun însă că parlamentarii vor veni, doamna Alexandrescu, și vor fi mai multe de 254 de voturi” .

Verdictul lui Grindeanu: Bolojan pleacă acasă

În ciuda acestor scenarii de culise, Sorin Grindeanu s-a arătat convins că soarta guvernului este deja pecetluită. Acesta a invocat nemulțumirea profundă a populației ca motor principal al moțiunii de cenzură, dincolo de jocurile de culise.

„Ilie Bolojan va pleca, fiindcă românii vor să plece acasă, nu că vrea Sorin Grindeanu sau George Simion. Românii spun într-un procent de 80% că se merge într-o direcție greșită și acest lucru trebuie să se schimbe” , a concluzionat prim-vicepreședintele PSD.

Astfel, votul de marți se anunță a fi nu doar o confruntare între putere și opoziție, ci și un test de rezistență în fața unor influențe care, potrivit lui Grindeanu, depășesc cadrul parlamentar obișnuit. Liderul PSD dă asigurări că „ajustările” în cadrul coaliției sunt inevitabile, iar modelul actual, pe care îl consideră eșuat, va fi înlocuit imediat după căderea cabinetului.