Datele din proiecțiile ONU privind populația mondială, compilate de Visual Capitalist, arată o imagine tot mai dezechilibrată: în timp ce anumite regiuni, în special din Africa subsahariană, înregistrează o creștere accelerată, alte zone intră într-un declin demografic de lungă durată.

Aceste diferențe vor influența direct piețele muncii, ritmul de dezvoltare economică și echilibrul de putere la nivel global.

Creșterea demografică se concentrează în Africa subsahariană

Cele mai mari creșteri ale populației sunt prognozate în Africa subsahariană, unde mai multe state sunt pe traiectoria de dublare a populației până în 2050.

Republica Democratică Congo se află pe primul loc la nivel global, cu o creștere estimată de peste 100 de milioane de locuitori, ceea ce înseamnă aproximativ +93%.

În aceeași zonă, state precum Niger, Angola, Somalia, Tanzania sau Mali se numără printre cele cu cele mai rapide ritmuri de creștere.

Această dinamică este susținută de niveluri ridicate ale natalității, în paralel cu scăderea mortalității infantile, un proces demografic pe care alte regiuni, precum Asia de Est, l-au traversat în deceniile anterioare.

Țările cu cea mai rapidă creștere estimată până în 2050

1.Republica Democratică Congo +93,4%

2. Republica Centrafricană +92,6%

3. Angola +90,3%

4. Somalia +89,3%

5. Niger +88,1%

6. Ciad +85,0%

7. Tanzania +83,7%

8. Mali +83,2%

9. Mozambic +78,3%

10. Mauritania +77,1%

România: scădere demografică până la mijlocul secolului

Datele ONU indică și pentru România o tendință de scădere a populației. Țara noastră se află spre coada clasamentului demografiei, pe locul 181

Pentru intervalul analizat, populația României ar urma să scadă de la aproximativ 18,9 milioane de locuitori la 16 milioane, ceea ce înseamnă o reducere de aproape 2,9 milioane de persoane, respectiv aproximativ -15,2%.

Presiune pe infrastructură și oportunități economice

Această expansiune demografică rapidă este dublată de provocări majore pentru statele vizate.

Creșterea populației va pune presiune pe infrastructură, sistemele educaționale, serviciile publice și piața muncii. În același timp, specialiștii atrag atenția că această dinamică poate genera și oportunități de dezvoltare economică, în cazul unor investiții susținute și politici publice eficiente.

Europa și marile economii intră în declin demografic

La polul opus, mai multe economii importante ale lumii se confruntă cu scăderi constante ale populației, cauzate în principal de natalitate redusă și îmbătrânirea populației.

China este estimată să piardă peste 150 de milioane de locuitori până în 2050, în timp ce Japonia, Italia și Rusia se confruntă cu scăderi semnificative.

În Europa, mai multe state se regăsesc printre cele mai afectate de acest fenomen, ceea ce va influența direct forța de muncă, sistemele de pensii și bugetele publice.

O lume tot mai dezechilibrată demografic

Proiecțiile arată că, până în 2050, creșterea globală a populației va fi concentrată într-un număr relativ mic de state, în timp ce multe alte țări vor înregistra scăderi constante.

Această divergență între regiuni cu creștere accelerată și regiuni în declin va influența fluxurile migraționale, structura economiei globale și distribuția forței de muncă la nivel internațional în deceniile următoare.

