Doar 17,8% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani au folosit instrumente de inteligență artificială în 2025, față de o medie europeană de 32,7%. Italia se situează și ea sub această medie, cu 19,9%, ocupând unul dintre ultimele locuri în clasamentul european.

Este prima dată când ISTAT a evaluat utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în rândul populației, iar datele evidențiază decalaje semnificative între statele membre în ceea ce privește competențele digitale, potrivit Reuters.

Italia, frânată de îmbătrânirea populației

Un factor care explică adoptarea lentă a noilor tehnologii în Italia este structura demografică a țării. Italia are cea mai îmbătrânită populație din UE, cu o vârstă mediană de 48,7 ani în 2024, față de media europeană de 44,7 ani, potrivit Eurostat.

În plus, aproape 10% dintre italieni nu au folosit internetul în ultimele trei luni, conform unui sondaj Eurostat din 2025, o pondere depășită doar de Polonia, Portugalia, Lituania, Grecia, Bulgaria și Croația.

De ce contează aceste cifre

Utilizarea inteligenței artificiale este considerată un indicator indirect al competențelor digitale și al capacității de adaptare la tehnologiile care transformă tot mai mult economia, educația și piața muncii. O rată scăzută nu semnifică neapărat lipsa accesului la tehnologie, însă sugerează dificultăți în utilizarea instrumentelor avansate și o adoptare mai lentă a inovației.

Diferențele dintre state reflectă și alți factori structurali: nivelul educației digitale, gradul de digitalizare al serviciilor publice și al companiilor, precum și structura demografică a populației. În cazul României, decalajul față de media UE este cel mai pronunțat, iar cifrele confirmă un nivel general scăzut al competențelor digitale în rândul populației.