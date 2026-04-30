Manevre disperate: se încearcă racolarea parlamentarilor

Sursă: Realitatea PLUS

Disperarea atinge cote maxime înainte de votul asupra moțiunii de cenzură. Surse precizează pentru Realitatea Plus că Ilie Bolojan a delegat mai mulți oameni de încredere din partrid pentru a vorbi cu semnatarii moțiunii din zona opoziției să nu voteze.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu recunoaște că a vorbit cu peste 170 de politicieni, de la mai multe partide, printre care și AUR, cei pe care liberalii îi acuză de extremism. În paralel, parlamentarii din opoziție susțin că sunt sunați rând pe rând din partea PNL și li se promit posturi în guvern în schimbul susținerii lui Bolojan și actualei coaliții.

Fenechiu se laudă că a vorbit cu 170 de aleși

„Am negociat cu pace, cu neafiliații, cu colegi din PSD, cu colegi din AUR, cu toată lumea am negociat.

Cred că în ultimele 3-4 zile am vorbit cu vreo 50 de senatori și vreo 120 de deputați.

Chiar nu i-am numărat. AUR-ul cu totul sunt vreo 28, cred că am vorbit cu vreo 20.

Pot fi și parlamentari AUR responsabili care să susțină un guvern care face lucruri bune pentru România.

E un partid care are și extremiști, dar există și oameni care gândesc corect.

Văd în AUR și oameni care sunt respectabili, cu care se poate face o discuție.”, a declarat Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL.

„El încearcă acum să convingă parlamentarii din opoziție sau și de la putere, de la fosta putere PSD să susțină moțiunea prezentând diverse argumente. Cu mine a avut o discuție de 7 minute, mi-a prezentat argumentele de ce acest guvern ar mai trebui să rămână în funcție.

I-am răspuns că noi am luat deja o hotărâre și că acest govern a adus României o soartă foarte rea și de aceea i-am spus domnului Fenechiu, vom vota ca să vadă și alegătorii: bila neagră în urna neagră, bila abă în urna albă, cu mâinile la vedere.”, a transmis Ninel Peia, lider al Grupului Pace România.

„Am primit un telefon de la un membru PNL pot să spun că e cineva din filiala PNL București care m-a abordat și mi-a spus că are o propunere să-mi facă dacă sunt dispus să schimb tricoul și să susțin actuala coaliție.

Am fost întrebat dacă sunt dispus să schimb tricoul și să îmbrățișez doctrina PNL fără să se apuce cineva să vorbească despre funcție. Am spus că eu nu fac așa ceva și discuția a durat câteva secunde.

O carieră, o perspectivă în zona guvernamentală și probabil, de ce nu, funcții într-un partid.

Oamenii sunt disperați. Știți ce am înțeles din chestiunea asta? Nu că Neamțu e valoros sau mai știu eu ce. Am înțeles că pur și simplu că cei de la PNL sunt disperați și că există o foarte mare temere că dl Bolojan va pierde guvernarea.”, a declarat Mihail Neamțu, senator AUR.