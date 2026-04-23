Specialiștii în dreptul muncii atrag atenția că orice clauză care încalcă legea este nulă, chiar dacă poartă semnătura angajatului, notează avocatnet.ro.

Printre cele mai frecvente abuzuri se numără renunțarea la drepturi prevăzute de lege, modificarea unilaterală a salariului sau a funcției, precum și transferarea către angajat a costurilor pentru medicina muncii. Toate aceste practici sunt ilegale și nu produc efecte juridice.

La fel de gravă este interzicerea cumulului de funcții sau obligarea angajatului să declare alte contracte de muncă. Nici solicitarea istoricului salarial nu este permisă, fiind considerată o formă de presiune și discriminare.

O altă practică abuzivă este „demisia în alb”, folosită pentru a ocoli procedurile legale de concediere. Tot în zona ilegalității intră și acordul anticipat pentru rețineri salariale, deoarece orice sumă imputată trebuie stabilită printr-o procedură clară sau prin hotărâre judecătorească.

Dacă un angajat descoperă ulterior că a semnat astfel de clauze, legea îl protejează și nulitatea poate fi invocată oricând, iar contractul rămâne valabil în restul prevederilor sale.