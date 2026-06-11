Deschiderea Transfăgărășanului se amână din cauza vremii. Meteorologii au emis un cod portocaliu de averse torențiale și vijelii

Sursă: Realitatea.Net

Deschiderea Transfăgărășanului (DN7C), programată inițial pentru vineri la ora 09:00, va fi întârziată cu câteva ore din cauza codului portocaliu de averse torențiale și vijelii emis de meteorologi.

”Transfăgărășanul (DN7C) - amânare de câteva ore! Din motive de siguranță, amânăm cu câteva ore deschiderea Transfăgărășanului (DN7C), anunțată pentru mâine, vineri, 12 iunie 2026, ora 09:00. Din punct de vedere tehnic, circulația pe Transfăgărășan ar putea fi deschisă. Însă, acest drum montan, aflat la mare altitudine, se găsește în zona unui Cod portocaliu de ploi torențiale (peste 60 de litri pe metru pătrat), anunțat să dureze până mâine, vineri, 12 iunie 2026, ora 10:00. În aceste condiții, prefer să nu deschidem circulația până la încetarea Codului portocaliu, pentru a nu pune în pericol participanții la trafic”, a anunțat, joi, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui, după expirarea codului de averse, se va face o nouă revizie tehnică pe Transfăgărășan și, dacă starea drumului o va permite, circulația va fi deschisă începând cu ora 12:00.

”Imediat după ce Codul portocaliu va trece, vom face o nouă revizie pe Transfăgărășan, pentru a îndepărta de pe carosabil eventualele aluviuni (stânci, grohotiș, copaci) desprinse de pe versanți. Dacă starea drumului va permite, după finalizarea reviziei, estimăm deschiderea circulației mâine, vineri, 12 iunie 2026, începând cu ora 12:00. Siguranța celor care urcă pe munte rămâne prioritatea noastră”, a transmis șeful CNAIR.