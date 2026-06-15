Lupta cruntă a micilor antreprenori pentru supraviețuire. Reportaj Realitatea PLUS - VIDEO

Publicat 15 iun. 2026, 19:43 Sursă Realitatea PLUS

Micii afaceriști din România duc o luptă tot mai grea pentru supraviețuire. Creșterea costurilor, taxele tot mai mari și scăderea puterii de cumpărare pun presiune pe întreprinderile mici, iar mulți antreprenori spun că reușesc cu greu să își mențină firmele pe linia de plutire. În timp ce unii caută soluții de reducerea cheltuielilor, alții se gândesc dacă mai merită să continue pe o piață tot mai instabilă. Un reportaj realizat de jurnaliștii Realitatea Plus Cristiana Chițu, Dan Dascălu și Mircea Roșca.

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