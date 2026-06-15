Lupta cruntă a micilor antreprenori pentru supraviețuire. Reportaj Realitatea PLUS - VIDEO

Micii afaceriști din România duc o luptă tot mai grea pentru supraviețuire. Creșterea costurilor, taxele tot mai mari și scăderea puterii de cumpărare pun presiune pe întreprinderile mici, iar mulți antreprenori spun că reușesc cu greu să își mențină firmele pe linia de plutire. În timp ce unii caută soluții de reducerea cheltuielilor, alții se gândesc dacă mai merită să continue pe o piață tot mai instabilă. Un reportaj realizat de jurnaliștii Realitatea Plus Cristiana Chițu, Dan Dascălu și Mircea Roșca.
Peste 1800 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență în primele trei luni ale acestui an, cu 13 la sută mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe de altă parte, micii afaceriști care încă au reușit să rămână pe piață fac acest lucru cu eforturi uriașe. Am stat și noi de vorbă cu câțiva dintre ei și vă invităm și pe dumneavoastră să vedeți realitatea din teren exact așa cum este ea, în plină austeritate.
Pentru început am mers să stăm de vorbă cu Maria Răsdan. Are 28 de ani și recent și-a deschis o clătitărie în Ilfov. În ultima perioadă a fost obligată să crească prețurile din cauza taxelor tot mai mari, însă chiar și așa profitul este minim, iar aducerea unui nou angajat pare un vis greu de îndeplinit.
„Am zis să ne deschidem o mică afacere de familie, ne-a ajutat că e și școală aici și grădiniță, și ne ajută foarte mult treaba asta că toți copiii vin aici. Am zis să facem și altceva. În ziua de azi toate s-au scumpit. Noi dăm jumătate la stat și obligatoriu trebuie să avem și prețurile cât de cât mari încât să poți să îți permiți. Plus investiția de creme, fructe, toppinguri, băuturile, chiar adică în permanență noi trebuie să investim în marfă. Fără ca tu să scumpești prețurile nu ai cum să supraviețuiești”, spune Maria Răsdan, antreprenor.
Întrebată dacă își permite să angajeze, antreprenoarea răspunde: „Nu, momentan nu ne permitem, doar eu sunt angajată, nu producem atât de mult încât să ne permitem angajați”.
Românii resimt din plin traiul tot mai greu și costurile ridicate.
„Fiind afacere cumpărată, merge mult mai prost decât anul trecut. Cea din Chiajna, datorită online-ului, funcționează. Cred că, cu costurile care sunt în România, nu ar fi funcționat nici aia la nivelul la care ar fi trebuit. Costurile sunt mari pentru că avem un angajat pe fiecare locație, iar asta este un minim la o afacere mică, pentru că normal trebuie să ai doi ca să îndeplinești turele. Fiind un angajat, taxele la stat, fiind marfă perisabilă, fiind TVA mărit anul ăsta, sunt destul de mari. Oamenii nu mai au bani, se vede. Vin și spun ei: nu am bani și atunci dacă tu mărești prețul pierzi clienții”, spune Maria Juravle, antreprenor.
Iar ca să nu piardă clienții, Maria recurge la metode inovative.
„Ei ne dau un buget, doar că de bugetul acela poate anul trecut luau un buchet aproape dublu, iar acum încercăm noi prin tehnici bine cunoscute ca să facem să pară că buchetul ăla e dublu”.
Micii antreprenori se chinuie să supraviețuiască. Montarea aparatelor de aer condiționat este la mare căutare vara. Cererea este ridicată, iar montatorii au și câte 7 comenzi pe zi, așa cum este cazul lui Anton Constantinescu. Acesta ne povestește însă că a fost la un pas de faliment din cauza taxelor uriașe impuse de guvern. A reușit să își păstreze afacerea cu ajutorul soției.
„Mă descurc extraordinar, copilul mă întreabă din ianuarie când îi cumpăr bomboane, îi zic să mai aștepte puțin că încă nu mi-am luat salariul, că și-a luat ANAF banii. Am popriri puse de nu mai pot să mai scap de ele. Noi montăm aer condiționat, românul este obișnuit să monteze aer doar pe timpul verii. Problema e că tu muncești 3 luni, iar după trebuie să plătești cărțile de muncă pe un an întreg. Am zis ok, încep anul, le dau banii, le dau și eșalonat, le dau și material. Majoritatea își închid firmele. Muncește soția, toți banii pe care îi ia ea îi bag în materiale ca să dau banii la ANAF și noi trăim din ce mai facem, costuri suplimentare. Trebuie să încerci să faci cumva să supraviețuiești, să poți să ajungi acasă seara, să reușești să pui ceva pe masă”, spune antreprenorul Anton Constantinescu.