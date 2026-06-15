Cât a cheltuit o româncă pentru o săptămână în Thassos. Suma finală i-a lăsat pe mulți cu gurile căscate

Tot mai mulți români își fac deja planurile pentru vacanțele din sezonul estival 2026, iar Grecia continuă să fie una dintre cele mai căutate destinații. În acest context, o influenceriță din România a decis să arate în mod transparent cât a costat-o un sejur de șapte zile pe insula Thassos, una dintre favoritele turiștilor români.
Suma totală pe care a cheltuit-o a atras rapid atenția urmăritorilor săi și a generat numeroase reacții în mediul online.
Turista a prezentat fiecare cheltuială din vacanță
Diana Mocanu, influenceriță care susține că a vizitat până acum 38 de țări, a povestit pe Instagram cât a plătit pentru o săptămână petrecută în Thassos.
Vacanța a început din București, de unde a plecat împreună cu un grup de prieteni. Potrivit acesteia, în mașină au călătorit patru persoane, ceea ce a contribuit la reducerea costurilor de transport.
Pentru a le oferi urmăritorilor o imagine cât mai clară asupra bugetului necesar pentru o astfel de escapadă, influencerița a detaliat toate cheltuielile pe care le-a avut pe parcursul sejurului.
Cazarea și mâncarea au reprezentat cele mai mari costuri
Potrivit calculelor făcute de turistă, cea mai mare parte a bugetului a fost alocată cazării și meselor.
Astfel, pentru cele șapte nopți petrecute în Thassos, aceasta a cheltuit aproximativ 2.000 de lei pentru cazare.
La această sumă s-au adăugat încă 1.600 de lei pentru mâncare, în timp ce transportul până în Grecia a costat aproximativ 300 de lei de persoană.
De asemenea, influencerița a rezervat un buget de 500 de lei pentru diverse activități desfășurate în timpul vacanței.
Costul total al sejurului
După ce a adunat toate cheltuielile, Diana Mocanu a ajuns la un cost total de aproximativ 4.400 de lei pentru o săptămână petrecută pe insula grecească.
„Cât ne-a costat o săptămână în Thassos? Noi am plecat din București, 4 persoane per mașină și cheltuielile mele au fost: 2.000 lei pe cazare, 1.600 lei pe mâncare, 300 lei pe drum, 500 lei pe activități. În total, aproximativ 4.400 lei de persoană pentru o săptămână întreagă în Thassos”, a transmis Diana Mocanu, pe Instagram.
Grecia rămâne alegerea preferată a românilor
Interesul ridicat pentru vacanțele în Grecia este confirmat și de datele din industrie. Potrivit unui raport publicat de compania aeriană AnimaWings, destinațiile elene continuă să domine preferințele românilor pentru vara anului 2026.
În același timp, alte destinații mediteraneene, precum Sardinia și Mallorca, încep să câștige teren în rândul turiștilor români.
Cele mai multe rezervări pentru sezonul estival au fost înregistrate pentru:
Creta
Rhodos
Zakynthos
Corfu
Kefalonia
De ce aleg românii Grecia
Plajele apreciate, infrastructura turistică bine dezvoltată și accesul facil sunt printre principalele motive pentru care Grecia rămâne în topul preferințelor.
Turiștii pot ajunge relativ ușor atât cu mașina personală, cât și prin intermediul zborurilor directe operate către numeroase insule și orașe grecești.
Pentru multe familii, deplasarea cu autoturismul continuă să fie cea mai avantajoasă variantă din punct de vedere financiar.
Ce trebuie să știe românii care merg cu mașina în Grecia în 2026
Cei care aleg să călătorească pe cale rutieră trebuie să țină cont de câteva aspecte importante.
Deși aderarea la spațiul Schengen a eliminat controalele sistematice la frontierele dintre România, Bulgaria și Grecia, autoritățile pot efectua în continuare verificări ocazionale, iar în perioadele aglomerate pot apărea întârzieri.
Pentru tranzitarea Bulgariei este necesară achitarea vignetei, care costă aproximativ 4,09 euro pe zi.
În Grecia, șoferii care folosesc autostrada Egnatia Odos trebuie să achite taxe de drum, valoarea acestora variind în funcție de traseul ales și de ieșirile utilizate.
În ceea ce privește costurile cu alimentarea, prețurile orientative menționate pentru România sunt de aproximativ 1,78 euro pe litru pentru benzina de 95 și 1,82 euro pe litru pentru motorină.