Cât a cheltuit o româncă pentru o săptămână în Thassos. Suma finală i-a lăsat pe mulți cu gurile căscate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 21:48

Tot mai mulți români își fac deja planurile pentru vacanțele din sezonul estival 2026, iar Grecia continuă să fie una dintre cele mai căutate destinații. În acest context, o influenceriță din România a decis să arate în mod transparent cât a costat-o un sejur de șapte zile pe insula Thassos, una dintre favoritele turiștilor români.

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