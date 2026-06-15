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Accident cu cinci mașini pe DN 7, în Vâlcea. Traficul este blocat, două persoane sunt rănite

Accident pe DN7

Accident pe DN7

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 14:11

Cinci autovehicule s-au ciocnit, luni, pe DN 7, pe raza localității Robești din județul Vâlcea, traficul rutier fiind complet blocat în zonă.

Potrivit IPJ Vâlcea, accidentul s-a produs din cauza nepăstrării distanței regulamentare între vehicule.

Două persoane sunt rănite

„Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că, pe fondul nepăstrării distanței, ar fi avut loc o coliziune în care au fost implicate 5 autovehicule”, transmit reprezentanții instituției.

În urma impactului, două persoane au suferit leziuni. Testarea conducătorilor auto cu aparatul alcooltest a indicat rezultate negative, potrivit polițiștilor.

Echipajele de poliție ale Serviciului Rutier Vâlcea continuă cercetările la fața locului pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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