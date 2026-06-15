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Social· 1 min citire
Accident cu cinci mașini pe DN 7, în Vâlcea. Traficul este blocat, două persoane sunt rănite
Accident pe DN7
Cinci autovehicule s-au ciocnit, luni, pe DN 7, pe raza localității Robești din județul Vâlcea, traficul rutier fiind complet blocat în zonă.
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