Căutări ample în Bacău: fetița dispărută de două zile este de negăsit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 11:11

Căutările pentru fetița de 11 ani dispărută în județul Bacău sunt în plină desfășurare, iar minora nu a fost găsită până în prezent, a anunțat Poliția Română. Forțele de ordine au mobilizat importante resurse umane și tehnice pentru găsirea copilei.

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