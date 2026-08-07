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Căutări ample în Bacău: fetița dispărută de două zile este de negăsit

Căutări ample în Bacău

Căutări ample în Bacău

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 11:11

Căutările pentru fetița de 11 ani dispărută în județul Bacău sunt în plină desfășurare, iar minora nu a fost găsită până în prezent, a anunțat Poliția Română. Forțele de ordine au mobilizat importante resurse umane și tehnice pentru găsirea copilei.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, la data de 5 august 2026 polițiștii au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a minorei Neculcia Andreea Elena, în vârstă de 11 ani, din comuna Parava. Fetița ar fi plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.

Minora are aproximativ 1,30 metri înălțime, ochi căprui și păr șaten lung. La momentul dispariției purta un tricou roșu, pantaloni scurți albaștri și încălțăminte sport albă.

Drone, termoviziune și elicopter în operațiunea de căutare

Imediat după sesizare a fost constituit Centrul de Monitorizare la nivelul IPJ Bacău, iar echipe mixte formate din polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari au început căutările în teren.

Operațiunile se desfășoară atât la sol, cât și din aer. Sunt folosite drone, echipamente cu termoviziune pentru verificarea zonelor greu accesibile și împădurite, precum și câini de urmă. Acțiunea este sprijinită și de un elicopter al Inspectoratului General de Aviație.

Poliția solicită sprijinul cetățenilor

Autoritățile fac apel la persoanele care dețin informații ce pot conduce la găsirea minorei sau care o observă să sune de urgență la 112 ori să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Poliția precizează că operațiunile de căutare și salvare continuă, iar efectivele mobilizate au fost suplimentate pentru găsirea fetiței cât mai rapid.

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