Reguli draconice pentru terasele din București! Vara 2026 vine cu restricții dure la muzică și program

Bucureștiul se pregătește pentru un nou regulament care vizează terasele amplasate pe domeniul public, în contextul apropierii sezonului de vară 2026.
Proiectul aflat în dezbatere publică introduce o serie de măsuri mai stricte privind modul de funcționare al teraselor, cu accent pe reducerea zgomotului și protejarea confortului locuitorilor din zonele rezidențiale.
Autoritățile locale urmăresc să stabilească un echilibru între activitatea comercială și liniștea urbană, în special în zonele aglomerate și în centrul Capitalei.
Reguli noi pentru muzică și program
Una dintre cele mai importante modificări vizează modul în care este difuzată muzica pe terase. Conform proiectului, va fi interzisă amplasarea sistemelor de sonorizare pe fațadele clădirilor unde funcționează spațiile comerciale, dar și în zona teraselor.
În plus, sistemele audio din interior vor putea fi utilizate doar pentru muzică de fundal ambiental, fără a depăși niveluri care ar putea deranja vecinătățile.
Proiectul mai prevede și restricții clare privind intervalele orare în care muzica poate fi difuzată. Astfel, aceasta va fi interzisă înainte de ora 10:00, între orele 13:00 și 14:00, precum și după ora 22:00.
Terasele de la parterul blocurilor, obligații suplimentare
În cazul spațiilor comerciale amplasate la parterul blocurilor, regulile devin și mai stricte. Comercianții vor fi obligați să asigure o izolare fonică adecvată a spațiilor, pentru a reduce impactul zgomotului asupra locatarilor.
Măsura este justificată prin dorința autorităților de a proteja liniștea rezidenților care locuiesc în apropierea zonelor cu activitate intensă de alimentație publică.
Ecrane pentru evenimente, dar cu limitări
În timpul evenimentelor sportive, proiectul permite amplasarea de ecrane în perimetrul teraselor. Totuși, această facilitate vine cu o condiție importantă: nivelul de zgomot trebuie să rămână în limite care să nu afecteze liniștea din zonele învecinate.
Astfel, chiar și în momentele cu interes public ridicat, regulile privind poluarea fonică vor rămâne în vigoare.
Restricții pentru amenajări și zone protejate
Noul regulament vizează și modul în care sunt amenajate terasele temporare. Acestea nu trebuie să afecteze caracterul arhitectural al zonelor protejate și nu au voie să deterioreze pavajul sau spațiile verzi existente.
În plus, toate amenajările trebuie să fie complet reversibile, realizate exclusiv din materiale ușoare, care pot fi demontate integral la finalul perioadei de funcționare.
Echipamente permise doar cu omologare
Proiectul introduce și reguli stricte privind echipamentele utilizate pe terase. Va deveni ilegală folosirea dispozitivelor de iluminat, răcire sau încălzire care nu sunt omologate CE și care nu respectă normele de siguranță în exploatare.
De asemenea, în zonele protejate ale Capitalei va fi interzisă amplasarea de echipamente precum frigidere, vitrine frigorifice sau sisteme exterioare de încălzire.
Amenzi și sancțiuni pentru nerespectarea regulilor
Autoritățile propun sancțiuni consistente pentru cei care nu respectă noile prevederi. Amenzile ar putea varia între 1.000 și 10.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterii.
În situațiile repetate sau grave, măsurile pot merge până la retragerea sau anularea avizului de funcționare al terasei.
Prin acest set de reguli, autoritățile locale urmăresc atât protejarea liniștii publice, cât și menținerea unui aspect urban coerent, în special în zonele istorice și intens frecventate ale Bucureștiului.