Frigiderele și mașinile de spălat s-ar putea scumpi. Bruxelles-ul pregătește extinderea taxelor climatice

O decizie convenită de statele membre ale Uniunii Europene ar putea avea efecte directe asupra prețurilor plătite de consumatori pentru o serie de produse folosite zilnic în locuințe.
Miniștrii de finanțe din UE au ajuns la un acord privind extinderea unui mecanism fiscal destinat reducerii emisiilor de carbon, iar printre produsele care ar putea intra sub incidența noilor reguli se numără frigiderele, mașinile de spălat și alte bunuri de uz casnic.
Măsura face parte din strategia europeană de combatere a schimbărilor climatice și urmărește să reducă avantajul competitiv al produselor fabricate în țări cu standarde de mediu mai puțin stricte.
Acord între statele membre pentru extinderea taxei pe carbon
În cadrul unei reuniuni desfășurate la Luxemburg, miniștrii de finanțe ai statelor membre au susținut extinderea mecanismului de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon, cunoscut sub denumirea CBAM.
Până acum, acest sistem a vizat în principal materiile prime și produsele industriale cu consum energetic ridicat, însă noua direcție propusă presupune includerea unor categorii suplimentare de produse procesate.
Pe lista bunurilor care ar putea fi afectate se regăsesc mașinile de spălat, frigiderele și alte produse care conțin cantități importante de fier, oțel sau aluminiu.
Lista produselor va putea fi modificată în fiecare an
Potrivit acordului convenit între statele membre, categoriile de produse vizate nu vor rămâne fixe.
Autoritățile europene intenționează să revizuiască anual lista bunurilor care intră sub incidența mecanismului, ceea ce înseamnă că și alte produse de uz casnic ar putea fi incluse în viitor.
Extinderea sistemului are la bază o propunere formulată de Comisia Europeană, însă pentru ca noile prevederi să intre efectiv în vigoare este necesar și acordul Parlamentului European.
Cum funcționează mecanismul CBAM
Începând cu 1 ianuarie, importatorii anumitor produse trebuie să achite un cost asociat emisiilor de dioxid de carbon generate în procesul de fabricație.
Scopul acestui mecanism este de a evita situațiile în care produsele fabricate în afara Uniunii Europene, în condiții mai puțin restrictive din punct de vedere climatic, ajung să fie mai ieftine decât cele produse în statele membre.
Practic, Bruxelles-ul încearcă să compenseze diferențele dintre standardele de mediu aplicate în UE și cele existente în alte regiuni ale lumii.
Exemplul oțelului produs în afara Uniunii Europene
Oficialii europeni explică faptul că, dacă un produs precum oțelul este fabricat într-o țară unde emisiile de carbon sunt mai ridicate decât cele permise în Uniunea Europeană, diferența este reflectată prin costuri suplimentare aplicate la import.
Prin acest sistem, produsele considerate mai poluante devin mai scumpe la intrarea pe piața europeană, în timp ce producătorii care respectă standardele climatice europene sunt protejați de concurența cu costuri mai reduse.
Ce produse sunt vizate în prezent
La momentul actual, mecanismul CBAM se aplică unor categorii limitate de produse și materii prime.
Printre acestea se numără oțelul, aluminiul, cimentul, îngrășămintele, hidrogenul și energia electrică.
Noua etapă pregătită de instituțiile europene urmărește extinderea sistemului către produse finite și bunuri procesate care utilizează aceste materiale în procesul de fabricație, scrie focus.de.
Industria europeană susține extinderea măsurii
Propunerea beneficiază de sprijin din partea unei părți importante a industriei europene, precum și din partea Partidului Popular European, cea mai mare familie politică din Parlamentul European.
Susținătorii măsurii afirmă că extinderea taxei climatice poate contribui la prevenirea relocării producției în state cu reguli de mediu mai permisive și la eliminarea unor breșe existente în actualul sistem.
Dacă negocierile dintre statele membre și Parlamentul European se vor încheia cu un acord, consumatorii din întreaga Uniune Europeană ar putea vedea în perioada următoare efectele noilor reguli inclusiv în prețurile unor electrocasnice utilizate zilnic în gospodării.