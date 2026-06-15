Patriarhia Română și MAE oferă 50.000 de euro pentru sprijinirea comunităților vulnerabile din Gaza. Ajutorul va ajunge la sute de beneficiari

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iun. 2026, 18:57

Patriarhia Română, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, lansează un nou proiect umanitar destinat persoanelor afectate de criza din Fâșia Gaza. Instituția religioasă și autoritățile române au anunțat alocarea unui sprijin financiar de 50.000 de euro pentru comunitatea creștină din regiune și pentru alte categorii vulnerabile care se confruntă cu dificultăți majore.

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