Patriarhia Română și MAE oferă 50.000 de euro pentru sprijinirea comunităților vulnerabile din Gaza. Ajutorul va ajunge la sute de beneficiari

Patriarhia Română, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, lansează un nou proiect umanitar destinat persoanelor afectate de criza din Fâșia Gaza. Instituția religioasă și autoritățile române au anunțat alocarea unui sprijin financiar de 50.000 de euro pentru comunitatea creștină din regiune și pentru alte categorii vulnerabile care se confruntă cu dificultăți majore.
Proiect umanitar pentru populația civilă din Gaza
Programul de asistență, denumit „Gaza Christians Aid Package”, se va desfășura în perioada iunie-decembrie 2026 și va avea ca principal obiectiv sprijinirea familiilor afectate de situația umanitară din orașul Gaza și din zonele învecinate.
Fondurile puse la dispoziție de Patriarhia Română vor fi utilizate pentru achiziționarea de alimente, medicamente, produse de igienă și alte bunuri esențiale necesare persoanelor aflate în nevoie, cu o atenție specială acordată copiilor.
Ambasada României la Tel Aviv și Samaritan’s Purse, parteneri în implementarea proiectului
Distribuirea ajutorului va fi realizată prin intermediul organizației umanitare americane Samaritan’s Purse, care dispune de infrastructura necesară pentru intervenții rapide în teren.
Demersul beneficiază de coordonarea și sprijinul logistic al Ambasadei României la Tel Aviv, care a facilitat colaborarea dintre instituțiile implicate pentru ca resursele financiare să fie transformate în asistență concretă și distribuite în condiții de siguranță către populația civilă.
Aproximativ 600 de persoane vor beneficia de ajutor
Potrivit informațiilor oficiale, proiectul este conceput pentru a oferi sprijin direct unui număr estimat de 600 de beneficiari și include mai multe direcții de intervenție.
Printre măsurile prevăzute se numără finanțarea pregătirii și distribuirii a aproximativ 2.400 de mese calde pentru persoanele aflate în dificultate, precum și achiziționarea a 200 de rucsacuri echipate cu rechizite școlare destinate copiilor.
În domeniul medical, proiectul va asigura medicamente esențiale pentru bolnavii cronici și kituri de igienă pentru 200 de persoane vulnerabile. Totodată, este prevăzută achiziția și distribuirea a zece rezervoare de mare capacitate pentru apă potabilă, într-un context în care accesul la resurse de bază rămâne o provocare majoră.
Respectarea principiilor umanitare internaționale
Reprezentanții Patriarhiei Române și ai Ministerului Afacerilor Externe au subliniat că implementarea proiectului va respecta standardele internaționale privind ajutorul umanitar, inclusiv principiile de imparțialitate, nediscriminare, protecție și siguranță a beneficiarilor.
Prin această inițiativă, România își continuă implicarea în sprijinirea populației civile afectate de conflict și reafirmă angajamentul de a contribui la eforturile internaționale destinate ameliorării situației umanitare din regiune.
Noua acțiune umanitară completează programele și măsurile de asistență susținute de statul român pentru populația din Gaza.