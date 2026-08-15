Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Mii de credincioși la Prohodul Maicii Domnului. Pelerini din toată țara s-au strâns noaptea trecută la Mănăstirea Pantocrator
Publicat15 aug. 2026, 08:08
Actualizat15 aug. 2026, 08:57
SursăRealitatea PLUS
Mii de credincioși au participat noaptea trecută la prohodul Maicii Domnului, slujba care se face în fiecare an cu o seară înainte de Sfântă Mărie. La mănăstirea Pantocrator au venit oameni din toate colțurile țării care participă și la slujba de maslu și la dezlegări.
Citește și
- 07:38Se fac simulări pentru creșterea pensiilor după doi ani de înghețare!
- 07:30EXCLUSIV | Ministerul Muncii îngheață veniturile a 36% dintre angajații de la stat pentru 5 ani!
- 06:38Accidente în lanț pe șoselele României. Patru oameni și-au pierdut viața
- 22:51Pelerinaj la Mănăstirea Nicula: mii de credincioşi au mers pe jos de la Gherla pentru icoana făcătoare de minuni
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News