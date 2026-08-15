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Ziua Marinei. Cum arată pregătirile pentru ceremoniile de la Constanța VIDEO

Scris deIulian Budusan
Publicat15 aug. 2026, 06:30
Actualizat15 aug. 2026, 06:33

A început exercițiul militar de la Marea Neagră. Se fac ultimele pregătiri pentru parada de astăzi, de Ziua Marinei, iar cu această ocazie, militarii se antrenează alături de aliații NATO din Spania si Turcia.

Aceștia, împreună cu capabilitatile Ministerului Afacerilor Interne desfășoară misiuni tactice pentru apărarea zonei Mării Negre. La Exercițiul participă și jurnalistul Realitatea Plus, Cosmina Balint, care vine în exclusivitate cu cele mai noi imagini și informații dintr-un elicopter al forțelor navale Romane.

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