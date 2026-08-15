Ziua Marinei. Cum arată pregătirile pentru ceremoniile de la Constanța VIDEO

Publicat 15 aug. 2026, 06:30 Actualizat 15 aug. 2026, 06:33

A început exercițiul militar de la Marea Neagră. Se fac ultimele pregătiri pentru parada de astăzi, de Ziua Marinei, iar cu această ocazie, militarii se antrenează alături de aliații NATO din Spania si Turcia.

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