Exercițiu militar de amploare în Marea Neagră şi portul militar Constanţa. Participă peste 500 de militari români și străini

Peste 500 de militari români și din țări precum SUA, Franța, Canada și Turcia participă, în această săptămână, la cea de-a XVI-a ediție a exercițiului multinațional „Eurasian Partnership MCM Dive 2026” (EP MCM DIVE 26), care se desfășoară în Marea Neagră și în portul militar Constanța.
Forţele Navale Române participă cu aproximativ 300 de militari
Forțele Navale Române au anunțat luni că, în cooperare cu Forțele Navale ale Statelor Unite ale Americii dislocate în Europa (NAVEUR), desfășoară, în perioada 15–19 iunie, cea de-a XVI-a ediție a Exercițiului multinațional „Eurasian Partnership MCM Dive 2026” (EP MCM DIVE 26).
Activităţile de instruire, la care vor participa peste 500 de militari români şi străini, sunt conduse de Centrul 39 Scafandri şi se desfăşoară în raioane maritime din Marea Neagră şi în portul militar Constanţa.
"Forţele Navale Române participă cu aproximativ 300 de militari şi cu un ansamblu complex de capabilităţi şi structuri specializate, care acoperă întreaga gamă de misiuni specifice acestui domeniu, de la intervenţii subacvatice şi operaţiuni de căutare-salvare, până la sprijin aerian, logistic şi analiză de date", au afirmat reprezentanţii Forţelor Navale Române.
Potrivit lor, printre capabilităţile implicate în exerciţiu se numără nava maritimă pentru scafandri "Grigore Antipa", vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu" (parte a Grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră - MCM BS TG), şalupe rapide de intervenţie pentru scafandri, remorchere maritime de port şi radă, ambarcaţiuni rapide de tip RHIB, un elicopter IAR 330 Puma Naval, precum şi detaşamente de scafandri de luptă şi de mare adâncime.
La acestea se adaugă o echipă de meteorologie şi oceanografie (METOC), şalupa de cercetare hidrografică "Ocean 1" şi un centru de analiză a datelor pentru lupta împotriva minelor.
Scopul exercițiului: lupta contra minelor marine şi neutralizarea dispozitivelor explozive
Totodată, la EP MCM Dive 26 participă şi aproximativ 220 de militari străini, cu nave şi capabilităţi specifice, din cadrul Forţelor Navale ale Bulgariei, Canadei, Franţei, Greciei, Spaniei, Statelor Unite ale Americii şi Turciei.
"Conceput pentru creşterea interoperabilităţii în domeniul combaterii ameninţărilor subacvatice, exerciţiul are ca obiectiv principal instruirea structurilor specializate în lupta contra minelor marine şi neutralizarea dispozitivelor explozive", a mai transmis sursa citată.
Ceremonia de deschidere a exerciţiului a avut loc luni, în portul militar Constanţa, în prezenţa comandantului Flotei, contraamiral Cornel-Eugen Cojocaru, şi a reprezentanţilor structurilor participante.