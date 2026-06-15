Exercițiu militar de amploare în Marea Neagră şi portul militar Constanţa. Participă peste 500 de militari români și străini

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 14:52

Peste 500 de militari români și din țări precum SUA, Franța, Canada și Turcia participă, în această săptămână, la cea de-a XVI-a ediție a exercițiului multinațional „Eurasian Partnership MCM Dive 2026” (EP MCM DIVE 26), care se desfășoară în Marea Neagră și în portul militar Constanța.

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