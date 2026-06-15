Și-a pus gard cu lacăt în fața blocului și și-a lăsat vecinii pe dinafară. Scandal uriaș într-un cartier din Craiova

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 16:58

O situație greu de imaginat a stârnit revoltă într-un bloc din Craiova, după ce un locatar a decis să îngrădească accesul către imobil cu un gard și un lacăt, susținând că terenul din fața clădirii îi aparține.

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