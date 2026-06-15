Și-a pus gard cu lacăt în fața blocului și și-a lăsat vecinii pe dinafară. Scandal uriaș într-un cartier din Craiova

O situație greu de imaginat a stârnit revoltă într-un bloc din Craiova, după ce un locatar a decis să îngrădească accesul către imobil cu un gard și un lacăt, susținând că terenul din fața clădirii îi aparține.
Decizia sa i-a pus pe ceilalți locatari într-o situație absurdă, aceștia fiind nevoiți să găsească rute alternative pentru a ajunge în propriile locuințe.
Conflictul a ajuns deja în atenția autorităților, iar cazul este analizat atât de polițiști, cât și de instanță.
Locatarii au rămas fără acces direct în propriul bloc
Tensiunile au izbucnit după ce un bărbat în vârstă de 49 de ani a montat un gard la intrarea în blocul în care locuiește. Potrivit informațiilor apărute, lucrarea ar fi fost realizată fără acordul proprietarului imobilului.
În urma acestei decizii, accesul normal în clădire a fost blocat pentru aproximativ 20 de locatari. Mai mult decât atât, poarta instalată a fost asigurată cu lacăt.
În prezent, oamenii pot intra în bloc doar traversând un magazin alimentar aflat la parterul imobilului, situație care a provocat nemulțumiri și numeroase reclamații.
Proprietarul gardului susține că terenul îi aparține
Bărbatul afirmă că a recurs la această măsură după ce a efectuat verificări cadastrale care ar fi arătat că aleea din fața blocului se află în proprietatea sa.
Potrivit acestuia, există documente care demonstrează dreptul de proprietate asupra terenului respectiv, motiv pentru care consideră că poate decide cine are acces pe acea porțiune de teren.
Această interpretare este însă contestată de vecinii săi, care susțin că accesul către bloc nu poate fi restricționat în acest mod.
Intervenție de urgență după ce unei femei i s-a făcut rău
Situația a devenit și mai tensionată în weekend, când o femeie care locuiește în imobil a avut nevoie de ajutor medical de urgență.
Potrivit vecinilor, echipajul de ambulanță întâmpinat de gardul încuiat nu a putut pătrunde imediat în bloc. În cele din urmă, paramedicii au fost nevoiți să spargă lacătul pentru a putea ajunge la persoana care avea nevoie de îngrijiri.
Incidentul a amplificat nemulțumirea locatarilor, care consideră că blocarea accesului poate pune în pericol siguranța celor care locuiesc în clădire.
Poliția a deschis dosar penal
Nemulțumiți de situație, locatarii au sesizat autoritățile, iar cazul a ajuns în atenția Poliției.
În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de tulburare de posesie.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj au transmis și un punct de vedere oficial cu privire la situație.
„În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că un bărbat, de 49 de ani, din municipiul Craiova le-ar fi îngrădit accesul locatarilor în bloc, pe motiv că este proprietarul de drept al aleei de acces către imobil”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.
Bătălia se mută acum în instanță
În paralel cu ancheta desfășurată de autorități, locatarii au început și demersuri în instanță pentru a-și recăpăta accesul normal în bloc.
Aceștia încearcă să obțină o ordonanță președințială, procedură civilă de urgență care poate fi folosită în situații ce necesită intervenție rapidă.
Prin această cale juridică, oamenii solicită înlăturarea gardului instalat la intrarea în imobil, deblocarea accesului către apartamente și posibilitatea de a utiliza în continuare calea comună de acces.
Până la o decizie definitivă, conflictul dintre proprietarul care susține că deține terenul și vecinii săi continuă, iar accesul într-un bloc din Craiova a devenit subiectul unei dispute care implică atât autoritățile, cât și instanțele de judecată.