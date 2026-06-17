Șeful Armatei, discuții cu omologul ucrainean pe tema securității la Marea Neagră. ”România rămâne un aliat responsabil şi un partener de încredere”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 08:34

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a discutat cu omologul său ucrainean, generalul Oleksandr Syrskyi, despre evoluțiile de securitate din regiune. Cei doi au trecut în revistă incidentele recente și au convenit asupra necesității consolidării capacităților de monitorizare și avertizare, precum și a unei coordonări mai strânse între structurile militare.

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